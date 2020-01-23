В ружьё! Стрелков снится Лукашенко в страшных снах

23.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские десантники в Витебске отрабатывают штурм помещений.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии в своих соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемый «килл-хаус» позволяет работать боевым патроном, противника имитируют специальные мишени, количество и расположение которых заранее неизвестны. По замыслу группа должна зайти, уничтожить неприятеля и выйти без потерь», – говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Егор Лебедок заявлял, что белорусская армия «нарастающими темпами» готовится к противодействию «тактике, которую Россия использовала в Крыму и на Донбассе».

«К противодействию тактическим методам: захвату зданий, применению иррегулярных сил, беспилотных комплексов, – наша армия готовится с 2014 года нарастающими темпами. По крайней мере, силы специальных операций, которые предполагаются к применению в ситуациях, близких к Крыму, отрабатывают это часто, хорошо и на современном уровне», – уверяет Лебедок.

При этом он заверил, что в случае реализации гипотетического «крымского сценария» президент Белоруссии Александр Лукашенко отдаст приказ на силовой вариант противодействия.

«Приказ Лукашенко скорее всего отдаст. Потому что для него важно поддержание собственной власти. Учения по деблокированию зданий, по деблокированию масс проводятся еще с 14-го года. И в РОВД, и силами специальных операций, даже общевойсковые подразделения этим занимаются.

Учения по боям в городах стали сейчас очень активно проводиться. Созданы полигоны. Это говорит о том, что угроза, аналогичная крымскому и донбасскому сценариям, понятна», – резюмирует Лебедок.