В СБУ – «разбор полетов» из-за проваленной экстрадиции израильского наркобарона

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Служба безопасности отстранила от исполнения служебных обязанностей на время проверки всех исполнителей экстрадиции гражданина Израиля, который сбежал сегодня из аэропорта “Борисполь”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом прессслужба СБУ сообщает на своей странице в Facebook.

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“Служба безопасности Украины проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта „Борисполь“ гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур”, — говорится в сообщении.

Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины.

Оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина.

Как уже сообщал ПолитНавигатор, на Украине расследуют побег основателя израильской сети по онлайн-продаже марихуаны Амоса Дова Сильвера, который сбежал в аэропорту “Борисполь” перед экстрадицией из Украины.

Сегодня, 16 августа, его должны были выслать из Киева в Тель-Авив, после того, как украинский суд отклонил его апелляцию и позволил его экстрадицию в Израиль. Каким образом Сильверу удалось скрыться из поля зрения украинских правоохранителей, пока неизвестно.