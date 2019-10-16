В Сербии рекордно низкая инфляция

16.10.2019, Москва, Елена Острякова

Средние потребительские цены в Сербии выросли в сентябре на 1,1% в годовом исчислении. До этого в августе рост составил 1,3%. Это самый низкий уровень инфляции с апреля 2018 года.

Об этом сообщает венгерское издание Budapest Buisness Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом снизились расходы на продукты питания и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табак, билеты на культурные мероприятия, услуги здравоохранения и образования.

Еще больше упали цены на услуги транспорта, а также на одежду и обувь.

С другой стороны, выросли расходы на жилищно-коммунальные услуги, связь, мебель и бытовое оборудование, рестораны и гостиницы.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,5%, после того как не показали роста в августе.

Инфляционные ожидания хорошо закреплены, что позволило Национальному банку Сербии сократить свою основную ставку на 50 б.п. с июня до 2,5%.

Ранее Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Сербии с “BB” до “BB +” со стабильным прогнозом дальнейшего улучшения, поскольку общий государственный долг Сербии имеет тенденцию к устойчивому понижению и снизится с 54,5% в 2018 году до 46,2% ВВП в 2021 году.

Рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Сербии до положительного со стабильного. Она стала страной с самым быстрым снижением отношения долга к ВВП за пять лет (на 21 процентный пункт) по сравнению со странами с аналогичным кредитным рейтингом.

Экономическими успехами правительства можно объяснить высокий рейтинг Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. Согласно соцопросу ее поддерживает 53% населения. Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.