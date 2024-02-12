В сербских анклавах Косово появились граффити от запрещенных сепаратистами патриотов

Алексей Топоров.  
12.02.2024 08:37
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Сербия


Накануне утром в северных сербских анклавах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Северная Митровица в Косово появились граффити авторства признанной режимом Приштины террористической «Северной бригады».

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне утром в северных сербских анклавах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Северная Митровица в Косово...

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По информации, полученной от очевидцев, надписи на стенах домов четырех сербских анклавов были замечены рано утром, то есть, по всей видимости, их нанесли ночью. Выполнены они были в трех цветах сербского флага – красной, синей и белой красками.

Текст надписей представлял из себя строчку из старинной сербской песни 1492 года «Јечам жела Косовка дјевојка» (Ячмень жала косовская девушка) – «Кад се војска на Косово врати» (Когда войско вернется на Косово) и подписи «Северная бригада живет!».

Сербская организация «Северная бригада» вместе с еще одной организацией – «Гражданская защита», которые в начале прошлого года организовывали сербов на протест против репрессий албанских властией, в июле 2023-го были признаны режимом Приштины террористическими организациями.

«На сегодняшний день идентифицированы 45 человек, которые участвовали в жестоких нападениях на солдат [оккупационного контингента НАТО] КФОР, полицейских и журналистов, а также применяли оружие. Вы видели, какое оружие было конфисковано 23 июня», – прокомментировал тогда это решение «премьер-министр Косово» Альбин Курти.

Любопытно, что Госдеп США, посольства Германии, Италии, Великобритании и офис ЕС в Косово, заявили, что данное решение не было принято и согласовано с ними.

«Оно должно было быть согласовано с ближайшими международными партнерами Косово, в том числе с теми, кто несет основную ответственность за обеспечение стабильности Косово. Мы вновь призываем Косово воздерживаться от односторонних шагов, пока мы работаем со сторонами над разрешением нынешнего кризиса», – говорилось тогда в специальном обращении Госдепа США.

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