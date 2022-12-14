В Севастополе будут судить медицинского проФФесора

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В Севастополе будут судить первого начальника департамента здравоохранения в Юрия Восканяна. Его двухлетняя деятельность в Севздраве закончилась сбором подписей с требованием об отставке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение Восканяну по делу о поставке дорогостоящего аппарата МРТ. В 2015 году Севздрав заключил с коммерческой организацией контракт на поставку магнитно-резонансного томографа «Престиж-15», причем, в рекордные 12 дней. По акту-приемки поставщик получил почти 82 миллиона рублей, но сам аппарат поступил в горбольницу № 1 только в феврале 2017 года, помещение для его установки не было подготовлено, и из-за неправильного хранения аппарат пришел в негодность. Восканян к тому времени уже ушел в отставку,

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Уголовное дела вело управление по расследованию особо важных дел главка Следкома по Крыму и Севастополю. Действия экс-директора Севздрава квалифицированы по ч.3 ст.285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Севастополя.

Восканян покинул свой пост в сентябре 2016 года. Он запомнился двумя публичными скандалами – во время визита в городскую больницу №2 возмущенные пациенты порвали директору департамента галстук и пытались его побить. А для торжественного открытия операционного блока в больницу №5 привезли оборудование со всех отделений и других больниц, а после церемонии развели обратно.

До недавнего времени Восканян являлся профессором кафедры Организации здравоохранения и общественного здоровья Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.