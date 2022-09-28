В Севастополе чиновник реестра попался на дерибане земли возле моря

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В Севастополе перед судом предстанет бывший сотрудник управления государственной регистрации права и кадастра по обвинению в превышении должностных полномочий.

Без правовой экспертизы и пакета документов он зарегистрировал право собственности на земельный участок, стоимостью в 238 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии следствия, в ноябре прошлого года главный специалист отдела госрегистрации недвижимости Севреестра зарегистрировал право собственности коммерческой организации на земельный участок площадью более 4,3 га по проспекту Античный в Севастополе, а затем зарегистрировал переход права собственности на указанный участок к иному юридическому лицу.

«При этом регистратору было достоверно известно, что регистрация права собственности коммерческой организации проведена на основании поддельных документов, содержащих недостоверные сведения, и противоречит требованиям действующего законодательства», – отметили в прокуратуре Севастополя.

Действия регистратора следователи квалифицировали как превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.