В Севастополе девичья провокация закончилась покаянным обращением в полиции

30.09.2022  20:05 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Скандал, Украина, экстремизм
Новости Украины

Севастопольские полицейские нашли автора поста в соцсетях с оскорбительным жестом на фоне здания правительства города.

Им оказалась 23-летняя местная жительница, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастопольские полицейские нашли автора поста в соцсетях с оскорбительным жестом на фоне здания правительства...

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На оскорбительный пост обратил внимание севастополец, который обратился в МВД. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю провели проверку и установили личность девушки, разместившей провокационный видеоролик в интернете.

«Я в ночь с 3 на 4 сентября совершила необдуманный поступок и выложила видео, в котором было видно, как я показывала нецензурный жест на фоне здания правительства, окрашенного в цвета российского флага, – призналась девушка правоохранителям. – Утром я осознала свою ошибку и удалила это видео, чтобы оно не получило дальнейшего распространения. В содеянном искренне раскаиваюсь и обещаю больше не повторять таких ошибок».

Тем не менее, в отношении девушки составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Санкция статьи предусматривает административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Собранные правоохранителями материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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