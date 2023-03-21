В Севастополе поймали педофила из Киргизии

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В селе Терновка Балаклавского района Севастополя 41-летний гражданин Киргизии совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Инцидент произошел в мае 2022 года в дневное время в парковой зоне на пересечении улиц Новая и Куйбышева. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина без применения насилия, пользуясь беспомощным в силу возраста положением потерпевшей, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Подруга потерпевшей позвонила в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника», – сообщает пресс-служба прокуратуры города.

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Балаклавский райсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу. Иностранный гражданин признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении несовершеннолетней).

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы, определив срок 6 лет, – с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Госдуме призвали ввести визовый режим со странами Средней Азии. Депутат Сергей Миронов критиковал использование мигрантов как дешевой рабочей силы.

«Мы считаем необходимым срочно ввести визовый режим со всеми странами Центральной Азии. Мы должны здесь наводить порядок. Если у нас Министерство строительства считает, что некому работать на БАМе, дайте нормальную зарплату, увеличьте ее в два раза, и вы увидите, что все вакансии будут заполнены нашими гражданами. Не нужны нам никакие мигранты. Я за скобками оставляю тревожную криминогенную обстановку, которая будет только усугубляться за счет этих господ, которых жаждут видеть министерства и строительства, и внутренних дел, а граждане России – не хотят», – говорил Миронов.