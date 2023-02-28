В Севастополе похоронили 25-летнего героя, искупившего вину кровью

28.02.2023 16:29
  (Мск) , Севастополь ) Любовь Смирнова
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь


В Севастополе предали земле тело бойца ЧВК «Вагнер» Егора Фарафонтова. В этом году ему бы исполнилось 25 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Егор родился 4 июня 1998 года в Оренбурге. В 2018 году переехал жить к семье в Севастополь, работал поваром, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.  – С самого начала специальной военной операции говорил о том, что считает своим долгом встать на защиту Родины. В конце сентября 2022 года отправился добровольцем на территорию Донецкой Народной Республики в составе ЧВК «Вагнер».

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В Севастополе предали земле тело бойца ЧВК «Вагнер» Егора Фарафонтова. В этом году ему...

Фарафонтов погиб в окрестностях Артемовска (Бахмута). За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, посмертно награжден государственной наградой Медалью «За отвагу».


Родители погибшего бойца живут в Севастополе, и могила их сына расположилась на Аллее Славы кладбища «Кальфа».

В открытых источниках Ленинского райсуда Севастополя есть информация об уголовном деле и приговоре, который был вынесен Фарафонтову. В 2020 году он был осужден на 8 лет за покушение на незаконный сбыт наркотического средства и психотропного вещества в крупном размере. Свой проступок боец искупил кровью.

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