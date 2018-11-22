В Севастополе рухнул православный крест

22.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Шторм опрокинул православный крест на Георгиевской скале в районе мыса Фиолент в Севастополе. Он будет восстановлен в ближайшее время.

Об этом в эфире «Вести Севастополь»» рассказал благочинный по делам монастырей Симферопольской и Крымской епархии отец Калинник (Чернышёв).

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«Мы ждём, когда море успокоится. Братия монастыря, которая на это благословлена, вместе со специалистами обследуют возможности его (креста) дальнейшего восстановления. Без креста сей мыс не долго будет стоять, и гора Явления вновь приобретёт своё знамя», – сказал Калинник.

Впервые мраморный крест на скале Явления был установлен в 1891 году к 1000-летию основания Свято-Георгиевского монастыря в память о явлении святого Георгия верующим.

В 1991 году после восстановления монастыря семиметровый крест был восстановлен. каменная конструкция весом в полторы тонны имела металлическое основание. Из-за агрессивной природной среды материал утратил былую прочность. Крест упал от порывов штормового ветра.

В 2015 году по благословению наместника Свято-Георгиевского Балаклавского мужского монастыря игумена Венедикта общественная молодежная организация «Остров свободы» города Донецка отремонтировала и заново покрасила крест на вершине скалы.

Это не первое падение креста в Севастополе. В 2010 году раскололся и упал крест на церкве Святителя Николая Чудотворца на Братском кладбище. Священники не усмотрели в этом знамения. Новый крест, изготовленный в Екатеринбурге, привезли и установили в 2012 году.