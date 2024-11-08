В Севастополе спасут винзавод ради участников СВО

Любовь Смирнова.  
08.11.2024 17:41
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина, Финансы


Заксобрание Севастополя включило деградирующий Качинский совхоз-завод в план приватизации на этот год. От продажи винодельческого предприятия город планирует получить около 800 миллионов рублей.

За счет этих средств выплатят компенсации отказавшимся от земельных участков очередникам из числа ветеранов СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заксобрание Севастополя включило деградирующий Качинский совхоз-завод в план приватизации на этот год. От продажи...

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Представляя проект, глава Комитета по городской инфраструктуре Павел Харламов отметил, что предприятие находится в аренде ООО «Качинский+». С 2025 года производить виноматериал на арендованных мощностях станет противозаконно.

«Очень важный процесс, позволяющий сохранить предприятие, сохранить поступления в бюджет Севастополя. Главное, что у нас есть положительный пример подобной приватизации Инкерманского завода, в который инвестор вложил уже больше 1,5 млрд руб. Хотелось бы, чтобы наша винодельческая отрасль развивалась с помощью ООО «Качинский +» или другого участника аукциона», – указал глава профильного комитета.

Вице-губернатор Севастополя Светлана Пирогова добавила, что инвестор намерен вложить в предприятие не менее 4 млрд руб, в том числе в новый питомник и обновление самого винзавода. Это позволит увеличить налоговые отчисления вдвое – с нынешних 41 млн руб к 2027 году.

«У нас есть два пути развития: мы можем практически остановить предприятие и потерять то, что сейчас имеем. Это налоговые поступления и плюс аренда. Либо пойти по пути развития предприятия и приватизировать то, что имеется. Если мы с вами подсчитаем отчисления на срок аренды до 2040 года, то в совокупности это даст 600 миллионов рублей, то есть меньше, чем мы можем получить от продажи этого имущества в этом году.

В том числе эти средства будут направлены на компенсацию стоимости земельных участков для участников СВО», – подчеркнула вице-губернатор.

На продажу выставляется имущественный комплекс винсовхоза за исключением земель под виноградниками. Износ общих фондов по данным Департамента имущества составляет 60-100%.

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