15.02.2019, Севастополь, Олег Кравцов

На территории Крыма планируют создать постоянно действующую музейную экспозицию о событиях Русской весны.

С таким предложением, сообщает “Ридус”, выступило Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия».

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По словам депутата Госдумы Дмитирия Саблина, выставка может начать работать на базе Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

«Пять лет прошло с момента событий Русской весны в Севастополе. Настало время увековечить память о судьбоносных событиях и людях, которые отдали все силы для возвращения Севастополя в состав России. Лучшие фотографии, отобранные в результате конкурса „Единой России“, будут переданы в музей, в котором также будет организована выставка экспонатов, символизирующих события тех дней», — сказал Саблин.

“Очень важно, чтобы наши дети знали о героизме и мужестве севастопольцев, которые стояли живым щитом на баррикадах. Уверен, что новая экспозиция будет играть важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения в Севастополе, в культурной жизни города”, – добавил депутат.

Отмечается, что ежегодное празднование годовщины вхождения Крыма в состав РФ начнется в Севастополе со Дня народной воли 23 февраля — в этот день пять лет назад севастопольцы на митинге отказались признавать новый киевский режим, захвативший власть после государтсвенного переворота.