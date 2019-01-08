В Севастополе весной может смениться губернатор

08.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Конфигурация исполнительной власти в Севастополе может измениться весной 2019 года. Об этом в эфире youtube-канала «ФорпостТВ» заявила сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прогноз по поводу выборов в городское Законодательное собрание давать, я считаю, бессмысленно, потому что до конца марта может измениться конфигурация исполнительной власти. Я допускаю такую возможность. Тогда те прогнозы, которые мы прорисуем сейчас, будут бессмысленны, потому что очень многое изменится», – сказала Тимофеева.

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Она сказала, что видит как минимум двоих достойных кандидатов на пост губернатора Севастополя «на федеральном уровне».

«Должна прийти команда, для которой Севастополь будет не местом зарабатывания, не способом освоения бюджетов, а любимым городом, за который они будут готовы нести всю полноту ответственности. Я знаю как минимум двух человек на федеральном уровне, которых я хотела бы видеть в качестве губернатора. Это люди, способные вытянуть ситуацию», – сказала Тимофеева.

Если Дмитрий Овсянников останется на посту губернатора и приведет в городское Законодательное собрание удобных для себя депутатов, это чревато для Севастополя нарастанием социального напряжения, считает сенатор.

«Предположим, что гипотетически остается то правительство, которое есть, с теми кланами, которые вокруг него выстроились, с Законодательным собранием, которые будут формироваться нашими лоббистами-застройщиками из удобных людей. Правительство опять мобилизует на выборы военнослужащих. «Единая Россия» вновь будет использовать авторитет президента. Тогда мы получим Законодательное собрание, которое наверх будет транслировать картинку любви и согласия ветвей власти, а для города это будет травматичным», – сказала Тимофеева.