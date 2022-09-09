В Севастополе взяли в оборот мошенника, пригнавшего яхту из Турции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе арестовали элитную яхту, которую владелец приобрел в Турции, но решил обойти растаможку с помощью поддельных документов.

По ним судно якобы построили на отечественной судоверфи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Гражданин РФ, житель города Саратова, пришел на своей яхте из Турции в акваторию города Севастополя. Чтобы избежать расходов по уплате таможенных платежей, иностранную дорогостоящую яхту мужчина решил выдать за российскую, предоставив контролирующим органам поддельные документы», – сообщили в пресс-службе регионального отделения таможни.

Таможенники распознали подлог, определили страну-производителя и стоимость яхты – 40 миллионов рублей. Соответственно, сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, составляет 14 миллионов рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье по уклонению от уплаты таможенных платежей. В настоящее время принимаются меры по взысканию задолженности.

Напомним, в комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры предложили освободить яхты и частные самолеты от пошлин при ввозе на территорию России. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил укрытие яхтам, спасающимся в Черном море от конфискации в европейских портах. Руководитель региона считает, что места у причальных стенок хватит всем.