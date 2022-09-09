В Севастополе взяли в оборот мошенника, пригнавшего яхту из Турции

09.09.2022  18:45 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Транспорт, Туризм


В Севастополе арестовали элитную яхту, которую владелец приобрел в Турции, но решил обойти растаможку с помощью поддельных документов.

По ним судно якобы построили на отечественной судоверфи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе арестовали элитную яхту, которую владелец приобрел в Турции, но решил обойти растаможку...

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«Гражданин РФ, житель города Саратова, пришел на своей яхте из Турции в акваторию города Севастополя. Чтобы избежать расходов по уплате таможенных платежей, иностранную дорогостоящую яхту мужчина решил выдать за российскую, предоставив контролирующим органам поддельные документы», – сообщили в пресс-службе регионального отделения таможни.

Таможенники распознали подлог, определили страну-производителя и стоимость яхты – 40 миллионов рублей. Соответственно, сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, составляет 14 миллионов рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье по уклонению от уплаты таможенных платежей. В настоящее время принимаются меры по взысканию задолженности.

Напомним, в комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры предложили освободить яхты и частные самолеты от пошлин при ввозе на территорию России. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил укрытие яхтам, спасающимся в Черном море от конфискации в европейских портах. Руководитель региона считает, что места у причальных стенок хватит всем.

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