В Севастопольском «ЕдРе» продолжается конфликт и предвыборные интриги

27.05.2019, Севастополь, Галина Шершнева

В Севастополе, где с 2014 года постоянно на слуху конфликт команды героя Русской весны Алексея Чалого с губернаторами, особое внимание было приковано к праймериз партии «Единая Россия», которые, в отличии от Крыма, носили закрытый характер.

В голосовании принимали участие 42 выборщика, таинственно отобранных наполовину среди членов партии, еще наполовину – из общественников. Генсовет ЕдРа принял решение о такой сложной и сомнительной в плане демократичности процедуре, поскольку позиции партии в городе весьма неустойчивы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Городская парторганизация, как и фракция «Единой России» в городском заксобрании, разрывается между губернатором Дмитрием Овсянниковым и по-прежнему обладающим солидным авторитетом в Севастополе экс-спикером закса и героем Русской весны Алексеем Чалым

Попытки примирить стороны предпринимал специально командированный генсоветом возглавить городскую организацию депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Усилия миротворцев дали обратный эффект: конфликтующие лагеря принялись атаковать «Единую Россию» с разных флангов.

Губернатор не стал возражать против сноса 90 билбордов «Единой России» по всему городу, а пользующиеся популярностью СМИ Чалого (сайт и два телеканала) усердно прививали у своих читателей неприязнь к партии власти.

В этой экстремальной ситуации миротворцу Саблину пришлось сделать выбор в пользу более популярного Чалого и пригласить его команду на выборы. Они подали документы в последний момент перед самыми праймериз.

В партийном списке, за который проголосовали специально обученные выборщики, всего трое соратников экс-спикера. Зато из 8 мажоритарных округов чаловцы выдвигаются по 4. И это, в отличие от места в списке, означает практически гарантированное попадание в городской парламент.

Что касается списка, то в нем 24 имени на 16 мест по пропорционалке, но это – при подавляющем большинстве голосов за «Единую Россию». В раздерганном конфликтами городе электорального чуда не произойдет. А, значит, в Заксобрание даже с учетом админресурса попадет 6-8 человек по списку ЕдРа. Имена этих счастливцев партия власти в свойственной ей демократичной манере определит кулуарно.

Так что интрига сохраняется до середины июня, когда «Единая Россия» подведет рейтинговые итоги и окончательно сформирует предвыборный список.