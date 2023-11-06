В Северной Македонии албанцы самовольно открыли мемориальный комплекс своей сепаратистской армии

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В селе Сопот, входящим в состав муниципалитета македонского города Куманова, открылся мемориальный комплекс в честь боевиков А́рмии национального освобождения (UÇK -Ushtria Çlirimtare Kombëtare).

При этом комплекс был открыт по инициативе крупнейшей находящейся во власти (восемь министров из девятнадцати) албанской партии Северной Македонии DUI (Демократический союз за интеграцию) без разрешения местных властей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мемориальный комплекс в честь UÇK был открыт по инициативе лидера DUI Али Ахмети, который в 2001 году был ее командиром. Ранее он был связан с действовавшей на юге Сербии «Армией освобождения Косово» (UÇK – Ushtria Çlirimtare e Kosovës), не случайно созданная им организация албанских боевиков имела идентичную аббревиатуру.

Так, на территории комплекса были представлены портреты основателя «Армии освобождения Косово» Адема Яшари, а также лидеров албанских боевиков Македонии – Исмета Яшари и самого Али Ахмети.

«Когда мы начали активность, мы хотели воссоздавать Албанию, чтобы у нее не было границ, но политика изменилась, и мы выбрали прагматизм, а не фанатизм. Мы выбрали албанцев в Македонии, чтобы они были строителями державы, хозяевами в этой стране, стояли за нее.

Сегодня этот флаг (UÇK ) является официальным и неприкосновенным. Здесь кровь сотен воинов, патриотов и албанцев. Албанский язык является официальным и неприкосновенным», -заявил на открытии Али Ахмети.

При этом, как выяснилось, мемориальный комплекс был открыт без согласования с властями Куманово. Несмотря на то, что законодательство страны подразумевает соответствующую процедуру.

«В настоящее время у меня нет информации, и никто не обращался в муниципалитет Куманово с просьбой о каком-либо разрешении…

Они постоянно демонстрируют исключительную автономию как партия, которая находится у власти более 20 лет и всегда участвует в праймериз, играя на национальной карте и с национальными чувствами граждан», – прокомментировал ситуацию градоначальник Куманово Максим Димитриевски.