В Симферополе не довольны авральным ремонтом дорог
Ремонт дорог, который последние месяцы идет в Симферополе, выполняется крайне некачественно.
Об этом в своем «Фейсбуке» написал крымский общественник Александр Юрьев.
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«Если кто-то за такой ремонт в Симферополе заплатит наши бюджетные деньги, тот преступник. Причём судить надо будет и подрядчиков, и тех, кто эти работы примет и оплатит», – написал Юрьев.
Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», администрация Симферополя начала одновременно ремонт двух главных улиц – Кирова и Севастопольской, парализовав этим город.
В начале месяца выяснилось, что подрядчики не укладываются в сроки. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов объявил в столице республики «административный террор». Ремонт дорог, который велся круглосуточно, контролировали вице-премьер правительства РК Юрий Гоцанюк и министр транспорта Сергей Карпов .
В итоге было объявлено, что отставание от графика ликвидировано, а администрация Симферополя ушла в отставку.
Метки: Александр Юрьев, ремонт дорог, симферополь
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