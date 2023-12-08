В Симферополе пройдёт шахматный турнир между детьми Донбасса и Крыма

Любовь Смирнова.  
08.12.2023 23:31
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спорт


Детский шахматный турнир для Крыма и Донбасса будет проведен в следующем году на территории полуострова. Оба региона могут похвастаться довольно сильными школами, но в общероссийских соревнованиях они не участвуют.

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал известный гроссмейстер, крымчанин Сергей Карякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Детский шахматный турнир для Крыма и Донбасса будет проведен в следующем году на территории...

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Он сообщил, что добро на проведение чемпионата дал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Не хочется акцентировать на том, что мы обсуждали идею какого-то турнира, вот когда конкретно будем проводить, тогда и надо произносить. Речь шла конкретно о взаимодействии с другими федерациями, в частности, с ребятами Донбасса. И мы решили, что проведём турнир между детьми Донбасса и детьми Крыма на территории республики.

Шахматные школы есть практически везде, просто на Донбассе ситуация сложная. А во-вторых, там очень сильные шахматные школы. Я сам жил 3 года на Донбассе, и в этот момент там была самая сильная шахматная школа на Украине. Я думаю, она и в России считается одной из сильнейших.

Поэтому – поддержать детей, вывести их на шахматный матч. Не во все шахматные соревнования, особенно за границей, могут попасть крымчане, хотя это сейчас проблема для всех россиян. Хочется, чтобы побольше турниров проводилось в Крыму. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев будут определённые подвижки, будут появляться соревнования. И это будут не наши какие-то обещания, а это будем доказывать делом», – подчеркнул он.

Родители юных шахматистов Крыма столкнулись с тем, что зарегистрировать детей для участия в каких-либо всероссийских соревнованиях они не могут. Как только идет указание региона «Республика Крым» – дальнейшее заполнение формуляра становится невозможным. Подобная практика приводит к тому, что дети регистрируются от других регионов.

«Я получаю отзывы от жителей Крыма о том, что им бы хотелось, чтобы в некоторых городах были открыты шахматные школы. Я, конечно, не могу обещать всего и сразу. Но нужно стараться, нужно открывать школу. Там, где они действительно нужны. Хочется понимать престиж чемпионата в Крыму. А, кстати говоря, у меня есть практически все шахматные титулы, кроме чемпионата Крыма – там мне победить не удалось», – подчеркнул Карякин.

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