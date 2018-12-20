«В следующий раз постараются, чтобы экшн в Керченском проливе был с трупами»

20.12.2018, Киев, Игорь Петров

К заявлению секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова о возможности нового похода отряда ВМС Украины через Керченский пролив в Азовское море следует отнестись со всей серьезностью – на этот раз Киев постарается, чтобы история сопровождалась человеческими жертвами – благо, есть согласные на роль «расходного материала».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Сергей Белашко.

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«То, что один раз сработало, можно повторять и развивать позитивный опыт. Удалось ввести военное положение, придать новый импульс избирательной кампании Петра Порошенко, которая уже совсем загибалась, в очередной раз качнуть антироссийскую массовую истерию… Тема работает, поэтому ее будут «прокачивать» дальше.

До тех пор, пока будут находиться люди, согласные использоваться в качестве расходного материала, все это будет продолжаться.

Любая такого рода спецоперация планируется в расчете на несколько вариантов. Вариант «прошли» – ура, перемога! Вариант «не прошли» – ура, снова перемога! В той парадигме, в которой сейчас оперируют, это – беспроигрышные действия.

Думаю, на Банковой даже сожалеют, что инцидент в Керченском проливе обошелся без трупов. Если бы были еще и трупы, то перемога была бы полная и остаточная.

Возможно, в следующий раз постараются сделать так, чтобы трупы точно были, чтобы был летальный экшн. Тем более, что времени мало, его нет, чтобы делать какие-то заметные позитивные изменения в стране.

Стимуляцию надо постепенно усиливать. Люди уже примирились с войной. Война считается абсолютно нормальным явлением, война стала привычным для всех фоном, она уже не является раздражителем.

А пойти на выборы и проголосовать за Порошенко – это некое экстраординарное действие, его не обеспечить какими-то фоновыми стимулами. Нужны более сильные раздражители. Вот их и будут усиливать.

Не думаю, что это будут какие-то линейные провокации, повторяющиеся каждый месяц. Послали два катера, через месяц послали еще два. Катера заканчиваются, еще можно послать две пары таких катеров. Будет что-то новое.

Возможно, национализация российских банков или еще что-то. Турчинов говорит: да, у нас получилось, это классно, это работает, будем это продолжать», – поделился размышлениями Белашко.