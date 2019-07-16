16.07.2019, Москва, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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В случае нападения на Крымский мост Украине придёт конец – Жириновский

Если Украина попытается уничтожить Крымский мост, то ей придет конец.

Об этом на пресс-подходе депутатов Госдумы перед пленарным заседанием заявил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский комментируя заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турчинов угрожает разбомбить Крымский мост. Сумасшедшие есть там, могут попытаться это сделать. Тогда конец Украине как территории, которая себя считает отдельным государством», – заключил Жириновский.

Напомним, Александр Турчинов в интервью LB.ua заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» способны уничтожить Крымский мост.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — заявил он.

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