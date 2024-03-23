В США хотят подключить американские «церкви» к войне против России

В американском обществе распространяется недовольство дальнейшей поддержкой проигрывающей Украины.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявила исполнительный директор Института Маккейна, бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас пугает – если сравнивать с ситуацией 2016 года, когда такие люди, как я, были мишенью для дезинформации, это всё исходило из России. Но это были нападки на отдельных людей…

Но в 2020 году, и сейчас, мы видим, что американцы используют такой же нарратив, что и россияне. Одна из линий этого нарратива: «Украинцы проигрывают, зачем нам брать на себя эти хлопоты?» – возмутилась Фаркас.