В США хотят подключить американские «церкви» к войне против России

Вадим Москаленко.  
23.03.2024 17:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Религия, Русофобия, США, Украина


В американском обществе распространяется недовольство дальнейшей поддержкой проигрывающей Украины.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявила исполнительный директор Института Маккейна, бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В американском обществе распространяется недовольство дальнейшей поддержкой проигрывающей Украины. Об этом на Киевском форуме...

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«Что сейчас пугает – если сравнивать с ситуацией 2016 года, когда такие люди, как я, были мишенью для дезинформации, это всё исходило из России. Но это были нападки на отдельных людей…

Но в 2020 году, и сейчас, мы видим, что американцы используют такой же нарратив, что и россияне. Одна из линий этого нарратива: «Украинцы проигрывают, зачем нам брать на себя эти хлопоты?» – возмутилась Фаркас.

По её мнению, к борьбе против России пора подключать западные христианские церкви.

«Этот нарратив надо менять. Надо обращаться к евангелистам, к христианам, к верующим церкви, что «Путин убивает христиан». И при этом говорит, обращаясь к ним: «Я с вами, я защищаю христианские ценности, а Запад загнивает, и подрывает эти ценности», – предложила русофобка из США.

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