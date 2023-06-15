В США хвастаются, что успели подготовить шестьдесят тысяч нацистов

Вадим Москаленко .  
15.06.2023 18:40
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 102
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


За полтора года войны против России страны западного блока обучили и подготовили к войне шестьдесят тысяч украинских неонацистов.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За полтора года войны против России страны западного блока обучили и подготовили к войне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Более шести тысяч украинцев в настоящее время проходят подготовку в четырёх различных местах. Шестьдесят пять курсов подготовки предлагается на трёх континентах. С самого начала войны США подготовили одиннадцать тысяч украинцев, включая штабных работников.

Это двенадцать батальонов специалистов, которые в настоящее время используют боевые машины. В настоящее время ведётся подготовка трёх батальонов, включая национальную гвардию, предпринимаются международные усилия.

Всего было подготовлено шестьдесят тысяч солдат. Многие ведут борьбу в настоящий момент», – сказал Милли.

Он подчеркнул, что США продолжают поставлять на Украину военную и финансовую помощь.

«Мы объявили о двух миллиардах долларов, это очередной пакет помощи, который предлагается Украине. Сюда входит артиллерия, системы материально-технического обеспечения, и многое другое. Дополнительно мы предложили пакет финансовой помощи в двадцать пять миллионов долларов. Речь идёт о дальнобойном вооружении.

Мы убедились в силе Украины во многом благодаря международной коалиции и поддержке, которую украинский народ получает», – вещал чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть