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За полтора года войны против России страны западного блока обучили и подготовили к войне шестьдесят тысяч украинских неонацистов.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более шести тысяч украинцев в настоящее время проходят подготовку в четырёх различных местах. Шестьдесят пять курсов подготовки предлагается на трёх континентах. С самого начала войны США подготовили одиннадцать тысяч украинцев, включая штабных работников. Это двенадцать батальонов специалистов, которые в настоящее время используют боевые машины. В настоящее время ведётся подготовка трёх батальонов, включая национальную гвардию, предпринимаются международные усилия. Всего было подготовлено шестьдесят тысяч солдат. Многие ведут борьбу в настоящий момент», – сказал Милли.

Он подчеркнул, что США продолжают поставлять на Украину военную и финансовую помощь.

«Мы объявили о двух миллиардах долларов, это очередной пакет помощи, который предлагается Украине. Сюда входит артиллерия, системы материально-технического обеспечения, и многое другое. Дополнительно мы предложили пакет финансовой помощи в двадцать пять миллионов долларов. Речь идёт о дальнобойном вооружении. Мы убедились в силе Украины во многом благодаря международной коалиции и поддержке, которую украинский народ получает», – вещал чиновник.