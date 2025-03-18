В США надеются за пару лет сломать Россию
Если продолжать войну и санкции против России ещё год или два, она сломается изнутри, и Вашингтону не надо будет идти на уступки.
Об этом на канале «Война и политика 24» заявил генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Путина повлияют экономические и финансовые проблемы, с которыми столкнётся его страна в ближайшие месяцы. А может быть, даже через год или два. И это заставит его сесть за стол переговоров о прекращении огня», – сказал Ньютон.
По его мнению, санкции могут привести к массовым беспорядкам в России.
«Я считаю, у США и Украины есть важный козырь – экономический и финансовый рычаги, которые у нас есть против Путина. Потому что его экономика находится в не очень хорошем положении.
И в какой-то момент вы увидите недовольство россиян. Если они начнут ощущать экономические и финансовые трудности из-за того, сколько Путин вложил в эту атаку не только в 2022, но и в 2014 году», – добавил генерал.
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