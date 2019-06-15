В США подстрекают «девочку Украину»: Топите русских на Азове!

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна наращивать вооруженную группировку в Азовском море и не допустить полного установления контроля Россией над всей акваторией, в противном случае следующей целью Москвы станут украинские порты на Черном море.

Об этом в эфире телеканала «UATV Russian» заявил экс-представитель НАТО в РФ, капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если вы дадите оккупировать Азовское море, я вам обещаю, что следующим шагом у вас оккупируют Чёрное море. Этот человек не остановится. В истории мы уже видели, как Чемберлен сказал: «Вы хотите мир? Вот, я принёс вам мир с Германией». А Черчилль сказал: «Вы хотите и мир, и сохранить честь – у вас не будет ни того, ни другого».

Поэтому если Украина даст отнять ещё какой-то кусок территории, или заблокировать пролив, то на этом не остановятся. Точно так же, как Гитлер не остановился просто потому, что сказали: «Если он Чехословакии кусочек возьмёт, то успокоится. А если Польшу поделит с Советским Союзом – ничего страшного не будет». Будет, эти люди не останавливаются.

Для сохранения Азовского моря Украине нужно современное оружие, современные катера, современная космическая связь, современные коалиции с другими странами, и постоянно использовать проход. Показать России, что у вас есть современное оружие, и, если они против вас пойдут, вы их потопите, и опять будет показатель на весь мир, что их оружие старое, и даже украинцы смогли его побить своим современным оружием», – призвал он.

Также Табах признался, что «российская угроза» помогла сплотить Североатлантический альянс, который находился на грани распада.

«Я служил в НАТО в 2007 и 2008 годах, она практически умирало – у нас не было консолидации, кто враг и против кого мы все весте собираемся защищаться. Мы благодарны президенту России Владимиру Путину, что он опять объединил НАТО.

И сегодня, как когда-то сказал наш посол, Украина – самая красивая девочка на танцплощадке, поэтому все с ней хотят потанцевать, особенно сегодня, и у нас в НАТО есть от кого защищаться. Сегодня в НАТО всё внимание на Украину», – добавил американский капитан.

Табах озвучил и комплименты в адрес нового украинского президента Владимира Зеленского.

«Я знаю, что президент Зеленский понравился президенту Трампу, наверное, у них есть много общего. И в НАТО, я уверен, ваш новый президент тоже понравился, потому что он молодой, не похож на бывших советских чиновников, он в таком новом тренде, как и в Армении, США, Италии.

И все страны НАТО, в основном, хотят воспринимать Украину как страну, которая движется вперёд и хочет стать частью цивилизованного мира, а не возвращаться обратно в Средневековье, как ваши соседи», – отметил американец.