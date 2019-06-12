В США подстрекают Зеленского на войну с Россией

12.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Американские военные предлагают оказать Украине помощь в создании боеспособных ВМС, способных противостоять России.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

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«Владимир Зеленский – новый человек в политике. Но я надеюсь, что он сможет подобрать сильных советников и министров, а также получить хорошую поддержку в Раде. Я надеюсь, что Владимир Зеленский окажется сильным политиком и сможет дать отпор пророссийским силам в Украине», – сказал Ходжес.

Также он надеется, что новый президент Украины сумеет создать боеспособные военно-морские силы.

«Украине нужна помощь в тренировке военно-морских сил, потому что они имеют стратегическое значение. Командующий находится в Одессе, но он должен быть в Киеве и помогать формированию стратегии. ВМС важны, потому что Россия заинтересована в Украине через Черное море. Азов, Керчь, Крым, Одесса – вот что беспокоит Россию, вот что ей необходимо. И чтобы защитить суверенитет Украины, надо улучшить ее положение на Черном море. И обучение ВМС могут этому способствовать», – считает американский генерал.

Также он полагает, что Украине нужно военное сотрудничество с США, Румынией, Болгарией, Грузией, Британией в Черном море.