В США шантажируют Германию: или помощь Украине, или забвение

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Новости Украины

Если Германия не начнет оказывать серьезную военную помощь Украине, то она перестанет быть лидером Европы, а ее роль уйдет Польше или странам Прибалтики.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия должна быть, если не лидером, то одним из лидеров в Европе. Но, чтобы быть нормальным лидером, которого все уважают за его моральный авторитет, а также за его экономическую мощь и остальные хорошие вещи, Германия должна выглядеть как союзник Украины в ее победе над Россией. Если Украина не победит Россию или это затянется надолго, или если Украина победит Россию без реальной помощи Германии, то никто не будет уважать ФРГ. Россия не будет уважать Германию, другие европейские страны не будут уважать Германию», – сказал генерал.

«Мне кажется, что мы находимся на том этапе, когда Германия может стать лидером в Европе, когда она может позитивно повлиять на все то, что нас беспокоит. Но также есть ощущение, что сейчас мы находимся на том этапе, когда это влияние переместилось на восток, в сторону стран Балтии и Польши, и на север. Потому Германия должна действовать, Берлин должен сделать так, чтобы ФРГ воспринимали как страну, которая помогает Украине победить», – заявил Ходжес.