В США сошла с ума ближайшая соратница Навального

Елена Острякова.  
26.06.2023 16:19
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Либералы, Политика, Россия, Сюжет дня


Главарь экстремистской организации блогера-уголовника Алексея Навального ФБК Мария Певчих объявила о «проблемах с психологическим здоровьем» у другой известной навальнистки «юристки» Любови Соболь.

Об этом Певчих написала в американской соцсети,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главарь экстремистской организации блогера-уголовника Алексея Навального ФБК Мария Певчих объявила о «проблемах с психологическим...

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«Многие из вас следят за тем, что последние несколько недель происходит с Любовью Соболь. Следят, спрашивают, волнуются. Это беспокойство уместно и обосновано. Любовь, к несчастью, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Здоровьем психологическим. Речь идет об экстремальном стрессе, который в свою очередь спровоцировал этот кризис. Причина этого стресса понятна и известна,  но я оставлю ее за скобками, по крайней мере, пока. Люба и ее близкие полностью в курсе этой проблемы и, я надеюсь, работают над ее решением. Но заболевания такого характера имеют особенность. Заставить человека признать серьезность ситуации и начать полноценное лечение – невозможно. Только сам человек может вытащить себя из этого, буквально за волосы. Я в ужасе от этой ситуации», – написала Певчих.

Действительно, Соболь в последние дни публиковала весьма странные посты.

«Я сейчас под Вашингтоном. Между ЦРУ и Пентагоном. Да вы сами знаете, где. Прямо в домашнем сижу с кружкой мятного чайка. Ну-ка, попробуйте, бл…», – было в одном из них.

В другом она призывала подписчиков к коллективной молитве, которая позволить проработать каждую травму.

Проблемы у «юристки» начались еще в мае. Она предлагала олигархам «признать, что у всех члены маленькие и отдать долг Родине», объявила известного московского либерала (ныне сбежавшего) Максима Каца «главным выгодополучателем войны в России». На недоумение подписчиков она отвечала предложением отписаться или «пристегнуть ремни», поскольку «это не разовая».

Странности Соболь тогда связывали с отставкой видного навальниста Леонида Волкова и стремлением «юристки» получить хоть какую-нибудь заметную должность в ФБК.

На днях Соболь удалила свой тг-канал.

«Печальный конец на самом деле. Логичный, абсолютно предсказуемый, но печальный. Но мне не столько жалко Любу, сколько жалко всех тех неопытных молодых активистов, которых они бросили в топку ради достижения своих целей. Целей в итоге никаких не достигли. Хочется спросить, стоили ли искалеченные жизни легковерных подростков всего этого? И помнит ли Люба и компания их имена, имена тех, кто до сих пор сидит за преступления, на которые их толкнули», – прокомментировал ситуацию член партии «Новые люди» Никита Ляховецкий.

Осужденная по двум уголовным делам  Соболь уехала из России в начале августа 2021 года, воспользовавшись паузой перед вступлением приговора в силу. Перед отъездом женщина объявила в соцсетях, что разводится с мужем. С любовником она побывали в Турциа, Армении и Литве. В России Соболь бросила дочь.

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