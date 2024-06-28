В США советуют Украине готовиться к тяжелейшей зиме

Российская армия вывела из строя половину украинской энергетики. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса рассказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы смотрим, что русские делают с помощью своей авиации, на количество разрушений украинской энергетической сети – это просто потрясающе. Они вывели из строя достаточно этой сети, чтобы у половины Украины больше не было электричества.

И во многих местах на Украине они не получают электричество в течение 10 часов в день. И в ближайшие месяцы эта ситуация будет ухудшаться по мере того, как русские продолжат наносить удары по энергосистеме», – подчеркнул профессор.