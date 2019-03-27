Выборы
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27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Россия, США, Украина
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В США заговорили об «угрозе» украинским выборам со стороны Москвы

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в планах вмешаться в ход президентских выборов в Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Угроза, о которой вы говорите, подлинна, — цитирует Голос Америки выступление Помпео на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. — Дело обстоит так, что Россия вмешивалась в выборы здесь, в США. Она попытается вмешаться в них в Украине… ».

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