В США заговорили об «угрозе» украинским выборам со стороны Москвы

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в планах вмешаться в ход президентских выборов в Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Угроза, о которой вы говорите, подлинна, — цитирует Голос Америки выступление Помпео на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. — Дело обстоит так, что Россия вмешивалась в выборы здесь, в США. Она попытается вмешаться в них в Украине… ».