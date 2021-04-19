В столице Болгарии прошел пикет за выход из НАТО

19.04.2021, София, Михаил Рябов

В воскресенье, 18 апреля, в столице Болгарии – Софии – активисты общественного движения «Оплот Болгария» провели акцию протеста у посольства США. Митингующие скандировали лозунги за выход их страны из Североатлантического Альянса и закрытие военных баз НАТО. Члены «Оплота Болгарии» выступали за невмешательство США в политику Болгарии.

Кроме того, болгарские общественники требовали прекратить военные действия в Донбассе и не допустить участие болгарских солдат в войне с Россией. Своё будущее пикетчики видят только в союзе с Российской Федерацией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На мероприятии активисты зачитали манифест руководителя Центрального исполкома движения «Донецкая Республика» Алексея Муратова, где говорится о том, что до тех пор, пока Болгария будет членом НАТО, над ней будет нависать реальная военная угроза.

«Жители Болгарии не достойны той колониальной жизни, которую им обеспечило подневольное вступление в НАТО. С каждым днём Америка поглощает все блага, которые принадлежат болгарскому народу. Присутствие баз Альянса на болгарской земле – это бомба замедленного действия, которая обязательно взорвётся. Ведь недалёк тот час, когда НАТО руками Болгарии применит военную силу против братской Российской Федерации.

Североатлантический Альянс использует Болгарию для своих кровавых целей. Давайте вспомним, как в 1999 году, являясь страной-кандидатом, Болгария приложила руку к военным действиям в Югославии, разрешив использовать своё воздушное пространство для пролёта натовских самолётов, бомбящих эту страну. Помимо этого, Болгария выступила одним из первых государств, поддерживающих военное вторжение в Ирак. На территории Болгарии была создана временная американская база для заправки самолётов Альянса, используемых в войне с Ираком. Несмотря на то, что народ Болгарии – миролюбивый, Североатлантический Альянс успешно пытается замарать его кровью.

Болгарские власти аргументировали своё решение о вступлении в НАТО тем, что Североатлантический Альянс является единственным потенциально надежным гарантом безопасности страны. Но в итоге Болгария стала заложником агрессивной и жестокой натовской жандармерии. Военное присутствие НАТО в Болгарии – это способ втянуть миролюбивую страну в свои античеловеческие спецоперации. Сегодня жители натовской Болгарии находятся в большой опасности. Только выход из этого военного блока станет первой ступенью в решении множества проблем и потенциальных военных угроз.

Безопасность и независимость Болгарии может гарантировать только одна держава, которая всегда оказывала болгарам помощь, – это Большая Россия. Российский и болгарский народы связывает многовековая дружба. Поэтому союз с Россией позволить жителям Болгарии стать свободными и уверенными в завтрашнем дне», – говорится в тексте манифеста.