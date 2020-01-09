В столице Сербии – новые протесты против «украинского сценария» в Черногории

09.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Массовый крестный ход прошел в Белграде в знак протеста против политики прозападных властей отделившейся от Сербии Черногории, которые приняли закон, позволяющий конфискацию монастырей и храмов канонической Сербской Православной Церкви в пользу «автокефальных» раскольников.

В шествии приняли участие духовенство, политики, члены общественных организаций и неравнодушные жители столицы.

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Крестный ход начался в 15.30 у отеля Москва и завершился на площади у храма святого Саввы, где был совершен молебен о сохранении святынь в Черногории, который совершил епископ Ремезианский Стефан. Участники призывали, чтобы «враги прекратили насилие над храмами и гербами» и «не изгоняли людей».

«В течение последних 30 лет не было свободы для нашего народа в Черногории. Мы защищаем себя там, как в Баня-Луке, и так же, как мы хотим защищать себя в Косово», – сказал епископ Стефан.

Среди участников были замечены директор Управления по Косово Марко Джурич, генеральный секретарь президента Сербии Никола Селакович и министр инноваций Ненад Попович, который обвинил в гонениях на Церковь «мафиозный режим в Подгорице».

«Это марш против грабежа наших святынь, которого никогда не было даже во времена коммунизма… Наши люди в Черногории в настоящее время являются наиболее уязвимой этнической общиной в Европе. Они не подпадают под европейские ценности и законы. В Черногории только законы о силе и мафии, допускающие хищение имущества Церкви», – сказал политик.

«Я говорю нашим братьям в Черногории, что они не одиноки… марш в Белграде показал, что сербский народ уникален в своей защите наших святынь и сербов в Черногории. Есть искра сопротивления, которую сейчас невозможно потушить… Наши оппоненты – люди неверия и поэтому обречены на неудачу», – заключил Попович.

Сербы, проживающие в Черногории, приветствовали шествие в Белграде.

«Все наши глаза обращены к Сербии, к столице. Народ Черногории восхищен, воодушевлен и уполномочен на справедливую битву, которая началась давно», – сказал один из лидеров черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич.

«СПЦ, верующие, государство Сербия, Республика Сербская и сербы на всех меридианах от Чикаго до Токио твердо стоят на стороне небольшого сербского населения, живущего в Черногории, но все еще имеющего 30 процентов населения в этом регионе», – добавил политик.

«Особенно важно, это то, что государство Сербия находится в полном единении со своим народом, что наш Патриарх Ириней решительно поддерживал верующих людей в Черногории. К сожалению, в других странах не знают, что происходит. Представьте, что кто-то на планете начинает похищать синагоги, как бы Израиль тогда мог отреагировать?» – пояснил Мандич возмущение сербов, разделенных границами.

«Ситуация в Черногории вызывает большое беспокойство у всех православных людей. Действия правительства Черногории и лично Джукановича осуждают не только сербы, но и русские, ведь мы уже проходили что-то подобное на Украине и хорошо знаем, к чему это ведёт.

Очевидно, что так же, как Запад использовал Украину, чтобы втянуть Россию в ненужный ей конфликт, сейчас Запад использует православный вопрос в Черногории, чтобы дестабилизировать ситуацию на Балканах и попытаться втянуть в этот конфликт Сербию, а за ней и Россию.

На мой взгляд, надо обязательно оказать всевозможную поддержку нашим сербским братьям в отставании их национальных интересов, но, в то же время, нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на Балканах», – говорит руководитель Международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов, чьи соратники также принимали участие в шествии в Белграде.