В странах-поставщиках мигрантов русский язык должен стать государственным – эксперт

04.04.2024 20:18
  (Мск) ,
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Дзен, Миграция, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Средняя Азия


Русский язык должен иметь повышенный статус, а лучше всего – быть вторым государственным в тех странах ближнего зарубежья, откуда идет самый большой миграционный поток в Россию.

Об этом, выступая в рамках Московского экономического форума, заявил замдиректора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русский язык должен иметь повышенный статус, а лучше всего – быть вторым государственным в...

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По мнению эксперта, приезжая в РФ мигрантам некогда учить язык, а их детям невозможно социализироваться в школе, не имея возможности понять учителя.

«Усиление роли русского языка в странах выезда. Здесь поздно учить – все, здесь люди работают. Русский язык должен быть, как минимум, более высокого статуса, а максимум – вторым государственным в странах-миграционных донорах. Наше телевидение должно быть там в широком диапазоне, с широким набором каналов, детские каналы должны быть на русском языке – этим должен МИД заняться, чтобы люди уже сюда ехали, если ехали, то понимали нашу культуру, обычаи, хорошо говорили на русском языке.

Опять же, ребенок мигранта имеет конституционное право пойти в школу, Минпросвещения об этом нам сказало. Но если он не знает язык, что ему там делать? Конечно, нам нужна доязыковая адаптация, чтобы ребенок до попадания в школу начал учить русский язык на уровне, чтобы он мог понимать учителя», – заключил Гребенюк.

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