В Турции шантажируют Россию кораблями НАТО, если Москва не продлит зерновую сделку

Олег Кравцов.  
14.07.2023 09:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, НАТО, Россия, Турция, Украина


И Турция, и страны коллективного Запада прилагают все усилия, чтобы принудить Россию к продлению так называемой «зерновой сделки», позволяющей вывоз сельхозпродукции из украинских портов, срок действия которой истекает 17 июля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил турецкий политолог Керим Хас.

И Турция, и страны коллективного Запада прилагают все усилия, чтобы принудить Россию к продлению...

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«С Турцией все понятно: она покупает зерно в основном из России и Украины (по данным ООН, 10% украинского зерна, доставляемого в рамках зерновой инициативы, идет на турецкий рынок). Анкара в этом плане выигрывает очень много в экономическом плане.

Во-вторых, это одно из важных соглашений, где Турция в целом и Эрдоган в частности играют ключевую роль. Это повышает его рейтинг, его международный статус. Со стороны Запада это дает Эрдогану большие бонусы», – сказал Хас.

Он признает, что Россия здесь ничего не выигрывает в экономическом плане, но ей пришлось несколько раз продлевать сделку по геополитическим и военным соображениям.

«Что я имею в виду? Если Россия выйдет из соглашения, есть риск, что ведущие страны НАТО (в первую очередь США и Великобритания) могут отправить военные корабли в Черное море для сопровождения судов с зерном.

Здесь есть нюанс: разрешит или не разрешит Турция пройти иностранным военным кораблям через Босфор. Анкара окажется в трудном положении. Если она разрешит проход, то последует негативная реакция России. Если же она не разрешит, тогда у Эрдогана могут возникнуть проблемы с Западом и НАТО», – описывает ситуацию эксперт.

По его словам, Россия, понимая все это, не захочет ставить Турцию в трудное положение.

«Выбирая из двух вариантов, понятно, что Эрдоган изберет западный блок. А это рискованно для России, поскольку проход иностранных военных кораблей может привести к провокациям в Черном море. Это может спровоцировать прямое военное столкновение между НАТО и РФ. Считаю, именно из-за таких геополитических моментов Москва не захочет выходить из сделки», – резюмировал Хас.

При этом президент РФ Владимир Путин вчера во время общения с журналистами заявил, что ни один из пунктов сделки, касающийся интересов России, так и не был выполнен.

«Ничего не было сделано, это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с интересами РФ, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту сделку. Хватит, в конце концов», – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия может приостановить свое участие в сделке и вернуться к ней, «когда будут выполнены данные нам обещания».

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