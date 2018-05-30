30.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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В убийстве Бабченко появился меджлисовский след

Застреленный накануне в Киеве беглый либерал Аркадий Бабченко собирался покинуть Украину, однако поддался на уговоры набивавшегося ему в друзья еще одного бывшего москвича – Айдера Муждабаева, работающего на меджлисовском пропагандистском телеканале ATR и имеющего связи со спецслужбами Запада.

Об этом пишет Telegram-канал «Майор и генерал», позиционирующий себя как близкий к силовым органам РФ.

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«Аркадий хотел покинуть Украину и переехать в одну из европейских стран, но усиленно навязывающийся ему в друзья беглый журналист Айдер Муджабаев, который не возвращается в РФ исключительно по причине доказанной работы на западные спецслужбы (только конченый идиот может верить что в РФ сажают оппозиционных журналистов), убедил его остаться в Киеве. Выводы про все это антироссийское кубло, где собутыльники сливают и “заказывают” друг-друга, делайте сами», – говорится в публикации.

Интересно, что сам Муждабаев недавно публично делал наставления на случай своей смерти.

«Если со мной что-то случится, то (я это говорил своим близким и повторю публично) прошу проститься со мной как с крымским татарином и атеистом во дворе телеканала ATR в Киеве, а после сжечь меня в крематории на Байковом кладбище — он мне нравится. После чего прошу доставить мой компактный прах в Крым (уверен, что мои друзья это смогут) и развеять его на вершине Aq Qaya (Белая скала)», – заявил Муждабаев.