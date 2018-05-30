30.05.2018, Киев, Михаил Рябов
  1 354 просмотров
Криминал, Политические убийства, Преследования журналистов, Россия, Украина

В убийстве Бабченко появился меджлисовский след


Застреленный накануне в Киеве беглый либерал Аркадий Бабченко собирался покинуть Украину, однако поддался на уговоры набивавшегося ему в друзья еще одного бывшего москвича – Айдера Муждабаева, работающего на меджлисовском пропагандистском телеканале ATR и имеющего связи со спецслужбами Запада.

Об этом пишет Telegram-канал «Майор и генерал», позиционирующий себя как близкий к силовым органам РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Аркадий хотел покинуть Украину и переехать в одну из европейских стран, но усиленно навязывающийся ему в друзья беглый журналист Айдер Муджабаев, который не возвращается в РФ исключительно по причине доказанной работы на западные спецслужбы (только конченый идиот может верить что в РФ сажают оппозиционных журналистов), убедил его остаться в Киеве. Выводы про все это антироссийское кубло, где собутыльники сливают и “заказывают” друг-друга,  делайте сами», – говорится в публикации.

Интересно, что сам Муждабаев недавно публично делал наставления на случай своей смерти.

«Если со мной что-то случится, то (я это говорил своим близким и повторю публично) прошу проститься со мной как с крымским татарином и атеистом во дворе телеканала ATR в Киеве, а после сжечь меня в крематории на Байковом кладбище — он мне нравится. После чего прошу доставить мой компактный прах в Крым (уверен, что мои друзья это смогут) и развеять его на вершине Aq Qaya (Белая скала)», – заявил Муждабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть