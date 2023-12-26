В украинский дискурс вместо «корейского сценария» заходит «японский»

Вадим Москаленко.  
26.12.2023 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если русские увидят, что США окончательно погрязли во внутреннем конфликте между Байденом и Трампом, они разбомбят Украину ядерным оружием и принудят к миру, как американцы Японию.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если русские увидят, что США окончательно погрязли во внутреннем конфликте между Байденом и Трампом,...

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«А вдруг у нас получится так, что в США из-за конфликта между Байденом и Трампом конфронтация зайдёт в такую фазу, выйдет на уровень гражданской войны? Нам как государству очень не выгодна конфронтация между Трампом и Байденом.

Как только Россия почувствует слабость Соединённых Штатов, поверьте, не просто будут наступления с севера, с запада, с юга, а будет нанесён превентивный тактический ядерный удар по Львову. И нас ждёт сценарий не Северной Кореи, а нас ждёт сценарий Японии», – выразил опасения Шевченко.

Впрочем, он напомнил, что Япония сохранилась и прекрасно сейчас себя чувствует.

«Когда Япония во Второй мировой войне сопротивлялась до конца, когда мобилизовали всех, когда сказали: умрём за императора, но не сдадимся, США первую бомбочку-малышку кинули на Хиросиму и вторую на Нагасаки. И принудили к миру. США как сказали? Мы принудим Японию к миру, Япония капитулировала.

Но Япония в итоге сохранилась. Да, потеряла некоторые территории, да, влияние на Китай, поуходило много, где-то Советский Союз получил влияние, те же острова и так далее. Но как нация, как государство Япония сейчас прекрасно себя чувствует и сохранилась.

Поэтому вот этот нарратив «воюем до последнего украинца», «готовьтесь, воевать будем все» (имеет в виду призывы секретаря оборонного комитета Рады Романа Костенко – ред.)…», – рассуждал депутат.

«Ради освобождения 20 процентов территории», – заметил политолог Карасёв.

«Я не понимаю, ради чего. Пусть они скажут, ради чего. Я не вижу уже сейчас никакого позитивного сценария для нас, при котором мы добьёмся тех целей, которые были поставлены президентом в самом начале войны – освобождение территорий и выход на границы 1991 года. Пора применять политические методы», – добавил Шевченко.

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