В украинский дискурс вместо «корейского сценария» заходит «японский»

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Если русские увидят, что США окончательно погрязли во внутреннем конфликте между Байденом и Трампом, они разбомбят Украину ядерным оружием и принудят к миру, как американцы Японию.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вдруг у нас получится так, что в США из-за конфликта между Байденом и Трампом конфронтация зайдёт в такую фазу, выйдет на уровень гражданской войны? Нам как государству очень не выгодна конфронтация между Трампом и Байденом. Как только Россия почувствует слабость Соединённых Штатов, поверьте, не просто будут наступления с севера, с запада, с юга, а будет нанесён превентивный тактический ядерный удар по Львову. И нас ждёт сценарий не Северной Кореи, а нас ждёт сценарий Японии», – выразил опасения Шевченко.

Впрочем, он напомнил, что Япония сохранилась и прекрасно сейчас себя чувствует.

«Когда Япония во Второй мировой войне сопротивлялась до конца, когда мобилизовали всех, когда сказали: умрём за императора, но не сдадимся, США первую бомбочку-малышку кинули на Хиросиму и вторую на Нагасаки. И принудили к миру. США как сказали? Мы принудим Японию к миру, Япония капитулировала. Но Япония в итоге сохранилась. Да, потеряла некоторые территории, да, влияние на Китай, поуходило много, где-то Советский Союз получил влияние, те же острова и так далее. Но как нация, как государство Япония сейчас прекрасно себя чувствует и сохранилась. Поэтому вот этот нарратив «воюем до последнего украинца», «готовьтесь, воевать будем все» (имеет в виду призывы секретаря оборонного комитета Рады Романа Костенко – ред.)…», – рассуждал депутат.

«Ради освобождения 20 процентов территории», – заметил политолог Карасёв.

«Я не понимаю, ради чего. Пусть они скажут, ради чего. Я не вижу уже сейчас никакого позитивного сценария для нас, при котором мы добьёмся тех целей, которые были поставлены президентом в самом начале войны – освобождение территорий и выход на границы 1991 года. Пора применять политические методы», – добавил Шевченко.