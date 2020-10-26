В украинских военных госпиталях начались забастовки врачей 

26.10.2020, Луганск, Сергей Вредников

Несмотря на обещанные Киевом выплаты и премии, врачи украинских военных госпиталей отказываются выходить на работу из-за отсутствия медикаментов и средств защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на заявления украинских властей и министра обороны Украины Тарана о начале выплат с ноября военнослужащим военно-медицинских учреждений, принимающих непосредственное участие в лечении больных с COVID-19 премий в размере до 300 процентов заработной платы, обстановка с распространением коронавирусной инфекцией на Украине продолжает обостряться.

Нами получена информация о забастовке военных врачей и обслуживающего персонала инфекционного отделения 59 ВМГ города Северодонецк. Медицинские работники отказываются заходить и оказывать медицинскую помощь военнослужащим, инфицированным СOVID-19, из-за отсутствия средств защиты, медицинского оборудования и лекарственных препаратов», – сообщили в ведомстве.