30.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Компромат, Коррупция, Украина
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В украинской группировке на Донбассе – вспышка опасной болезни


В одном из подразделений украинской группировки, задействованных в карательной операции против республик Донбасса, из-за использования недоброкачественных продуктов питания возникла вспышка сальмонеллеза. Виноват командир, который воровал казённые деньги, закупая у коммерсантов просроченные товары по более низкой цене.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашей разведки, в 503 батальоне 35 обрмп зафиксирована вспышка сальмонеллеза, в настоящее время диагноз подтверждён у шестнадцати из двадцати госпитализированных с признаками отравления военнослужащих.

Несмотря на работу в соединении командующего ОТГ «Север» Шандара, исполняющий обязанности командира 35 бригады Андриенко, не торопится докладывать о происшествии, – с целью недопущения раскрытия в ходе разбирательства коррупционных схем и получения им «откатов», от фирм, поставляющих в бригаду просроченные продукты, которые ранее были списаны в крупных супермаркетах на утилизацию», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в том же подразделении ВСУ произошел ряд правонарушений – разбойные нападения, убийства и суицид.

«По имеющейся у нас информации, визит Шандара связан с получением от ВСП удручающей статистики, согласно которой за период с 12 по 20 августа в 35 бригаде выявлено семь правонарушений, из них шесть задержаний военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения и один самовольного оставления части.


Возбуждены пять уголовных дел – два за разбойные нападения, одно убийство, один суицид и один факт неуставных взаимоотношений между боевиками 18 батальона, приведший к гибели одного из них», – добавили в НМ ДНР.

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