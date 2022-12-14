В украинском парламенте негодуют: «Телеканал «Рада» превратился в Russia Today»

14.12.2022  11:55 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, СМИ


Главный телеканал Верховной рады превратился в ресурс, который обслуживает исключительно офис президента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая в Верховной раде во время обсуждения законопроекта о медиа, заявила соратница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко.

Главный телеканал Верховной рады превратился в ресурс, который обслуживает исключительно офис президента. Об этом,...

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Она утверждает, что в свое время ушла с телеканала «Интер» из-за черных списков и цензуры, но теперь «темники Медведчука возвращаются, узаконенные в этом сессионном зале».

«Потому что вы создали эту проблему, вы проголосовали за то, что из бюджета парламента ежегодно более 500 миллионов гривен выделяется на канал «Рада», который сегодня превратился в худшее пропагандистское ТВ, в такую Russia Today, только в украинском варианте, где на первом месте – офис президента, на втором – заместители офиса президента, на третьем – кошки и собаки офиса президента», – сказала депутат.

Она раскритиковала деятельность Нацсовета по теле и радиовещанию

«Извините, Нацсовет не замечает того, что на так называемом канале «FreeДом» и «Дом» включаются так называемые хорошие русские, у нас там представители запрещенной ОПЗЖ и партии Шария вещают, и этого не замечает Нацсовет. Разве это независимый орган? Вот о чем мы с вами должны думать», – возмутилась Геращенко.

Тем не менее в поддержку закона проголосовали 299 депутатов.

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