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В Ужгороде нацисты напали на митинг за права женщин и облили его участниц красной краской
В центре Ужгорода представители близкой к ВО “Свобода” националистической организации «Карпатська Січ» сорвали акцию за равенство и права женщин, которая проходила в центре города на Театральной площади перед театром кукол «Бавка», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в сюжете местной ТРК “Тиса-1”.
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Участницы акции держали плакаты «Женщины против насилия», «Сексизм — не хорошо» и другие. В какой-то момент к ним подбежали несколько человек, и начала обливать женщин красной краской.
«Мы собрались, чтобы напомнить о правах женщин и Стамбульской конвенции. Вдруг из-за угла выбежал около 8 человек и облили красной простой краской, как для забора. На акции было много полиции, в форме и без, поэтому практически всех поймали, но нападающие не особо и убегали», — сообщила одна из участниц и организаторов акции журналистка Ярина Денисюк.
Еще одна активистка, Ани Никогосян, сняла на видео момент нападения и разместила у себя на страничке в соцсети.
В результате нападения одну из участниц акции госпитализировали с травмами глаз. При этом установлено, что одной из нападавших оказалась также женщина – пресс-секретарь «Карпатської Січі».
Метки: женские активистки, Карпатская Сечь, митинг за права женщин, Нападение, Нацисты, Ужгород
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