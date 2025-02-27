В Верховной раде предлагают, чтобы Турция тоже ввела войска на Украину

Михаил Рябов.  
27.02.2025 13:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 396
 
Дзен, Крым, Политика, Русофобия, Турция, Украина


В условиях потепления отношений США и России украинским властям следовало бы усилить заигрывания с Турцией, заявил на заседании Верховной рады депутат Николай Княжицкий от партии экс-президента Порошенко.

«Наши отношения с Турцией станут крепче, а в условиях, когда политика Белого дома становится менее благосклонной к Украине и менее предсказуемой, это критически важно для создания новых альянсов в противостоянии с Россией. Во всех заявлениях Анкары подчеркивается, что Крым – это Украина. Президент Зеленский во время визита в Анкару заявлял, что рассматривает Турцию, так же, как Евросоюз и Британию, гарантом безопасности, который может прислать свой военным контингент. Эта страна обладает для этого достаточным военным ресурсом и поддерживает наше вступление в НАТО», – сказал депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В условиях потепления отношений США и России украинским властям следовало бы усилить заигрывания с...
Реклама

Княжицкий выразил опасение, что в Крыму после бегства в Киев главарей запрещенного в РФ меджлиса теряется влияние Украины и Турции.

«На сегодня Крым покинуло ориентировочно 30 тысяч крымских татар. Арифметически, возможно, это не очень большая цифра, но это 10 процентов крымско-татарского народа. И этот процесс продолжается. А те, что не покинут, они постепенно, особенно молодое поколение, будут русифицироваться», – сокрушается порошенковец.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить