В Верховной раде предлагают, чтобы Турция тоже ввела войска на Украину

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В условиях потепления отношений США и России украинским властям следовало бы усилить заигрывания с Турцией, заявил на заседании Верховной рады депутат Николай Княжицкий от партии экс-президента Порошенко.

«Наши отношения с Турцией станут крепче, а в условиях, когда политика Белого дома становится менее благосклонной к Украине и менее предсказуемой, это критически важно для создания новых альянсов в противостоянии с Россией. Во всех заявлениях Анкары подчеркивается, что Крым – это Украина. Президент Зеленский во время визита в Анкару заявлял, что рассматривает Турцию, так же, как Евросоюз и Британию, гарантом безопасности, который может прислать свой военным контингент. Эта страна обладает для этого достаточным военным ресурсом и поддерживает наше вступление в НАТО», – сказал депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Княжицкий выразил опасение, что в Крыму после бегства в Киев главарей запрещенного в РФ меджлиса теряется влияние Украины и Турции.