В Верховной Раде требуют перекрыть для России «Босфор и все каналы»

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Украина должна обратиться к мировому сообществу с требованием ввести самые жестокие санкции против России за отказ пропустить через Керченский пролив боевые единицы ВМСУ.

Об этом на экстренном заседании Верховной Рады заявил экс-боевик АТО депутат Андрей Тетерук, обращаясь к главе МИД Украины Павлу Климкину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прошу, чтобы вы сделали все возможное, чтобы на РФ были наложены жесткие санкции, и чтобы в результате нарушения ей морского права она была лишена права прохождения через все проливы – через Босфор, через все каналы, где существует международное право, чтобы ни один военный корабль, ни одно судно не могло пользоваться», – кричал Тетерук в микрофон.

Климкин заявил, что для достижения таких санкций требуется победа Украины в международных судах против РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2014 году депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявлял, что предлагал Анкаре перекрыть Босфорский пролив для России в ответ на действия Москвы в Крыму.

В итоге турецкая сторона, признал Джемилев, заявила, что на подобный шаг может пойти только в случае принятия соответствующего решения в НАТО, но не самостоятельно.

Депутат также напомнил, что Турция имеет большой товарооборот с Россией и получает 50% газа из РФ.

«Если они разрывают отношения, это огромный удар по экономике… Но если это делается коллективно, то это не так болезненно для отдельно взятой страны», – рассуждал Джемилев.