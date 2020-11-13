В ВСУ начали открывать бордели

13.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

В зоне «ООС» в одном из подразделений ВСУ на штатные должности набрали женщин с низкой социальной ответственностью, которые занимаются предоставлением интимных услуг бойцам и командирам украинской армии.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Также, по поступившей нам информации, с целью доукомплектования роты связи 80 бригады военнослужащими связистами, командиром роты Апосталом осуществлен набор женщин с низкой социальной ответственностью. В результате чего, Апостал решил вопрос с укомплектованностью роты, а также наладил эффективную коррупционную схему по предоставлению интимных услуг в бригаде», – сказал Осадчий.

Он подчеркнул, что о борделе знали в штабе «ООС», однако не только не пресекли деятельность, но и вовсю пользовались услугами «связисток».

«По поступившей нам информации стало известно, что по приезду в подразделения бригады комиссии вышестоящего штаба, часто пользуются предоставляемыми Апосталом услугами.

Таким образом, в один из визитов комиссии штаба ОТГ «Север» в подразделения бригады, с целью избежания дисциплинарного наказания командованием бригады было предложено исключить из акта проверки выявленные недостатки за предоставление интимной услуги.

Так, солдат Светлана Подобай жительница села Бараниковка, выполняя свои «профессиональные обязанности» подверглась избиению со стороны офицера комиссии из штаба ОТГ «Север». В результате чего получила многочисленные телесные повреждения головы и ног. С целью сокрытия данного факта, она проходит лечение в медицинском подразделении соединения, с другим диагнозом», – резюмировал офицер.