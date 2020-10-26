В ВСУ обменивают ворованные боеприпасы на еду

26.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские военнослужащие в зоне так называемой «ООС» массово воруют боеприпасы, обменивая их на беспилотники и еду.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подразделениях 53-й бригады ВФУ отмечены факты хищения оружия и боеприпасов.

Так, комиссия военной комендатуры города Волноваха в ходе проверки складов и комнат хранения оружия и боеприпасов в 1 батальоне соединения, выявила недостачу двадцати выстрелов к РПГ, двух цинков с патронами к АК-74 и семи граната РГД-5. Вместе с этим, в местах хранения оружия обнаружены списанные 8 августа 2020 года противопехотные мины «ПМН-2» в количестве 10 штук.

В настоящее время в отношении командира 1-го батальона майора Портяненко и начальника РАВ 53-й бригады проводится разбирательства по факту хищению и утраты военного имущества. По данным предварительного расследования, отсутствующие боеприпасы были переданы представителям волонтёрских организаций взамен на три квадрокоптера типа «Мэйвик» и продукты питания», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о ЧП в зоне ответственности 36-й бригады морской пехоты ВСУ, где двое боевиков из-за собственной халатности отравились дымом.

«Установлена небоевая потеря среди боевиков 36-й бригады морской пехоты. Так, на позициях 501-го батальона морской пехоты в районе населённый пункт. Широкино произошло очередное ЧП, связанное с низким уровнем подготовленности военнослужащих при обращении со средствами аэрозольной маскировки позиций.

Нашими наблюдателями был зафиксирован факт срабатывания дымовой шашки «ДМ-11» в блиндаже, в котором располагались боевики. После инцидента, из блиндажа были эвакуированы двое украинских военнослужащих морской пехоты в бессознательном состоянии», – отметили в НМ ДНР.