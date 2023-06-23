В ВСУ плачутся, что платят высокую цену за каждый метр продвижения

Россия хорошо подготовилась к украинскому наступлению, укрепилась и готова к разным сценариям.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил беглый крымчанин, политтехнолог, обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, Тарас Березовец.

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Мобилизовавшийся в ВСУ Березовец, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», посчитал, что наступление ВСУ может быть растянуто во времени, потому что Украина несет потери.

«Не должно быть чрезмерных, завышенных ожиданий от этого украинского наступления. Я не знаю, почему его называют контрнаступлением, потому что это наступление. У нас есть инициатива на поле боя, держим ее минимум с сентября 2022 года, когда началось харьковское наступление, потом октябрь-ноябрь, это уже было херсонское наступление, и, наконец, сейчас – новое. То, что русские нас пытались штурмовать, это ситуации не меняет – это как раз у них было контрнаступление и наши две успешные наступательные операции», – сказал Березовец.

Он считает, что нынешние бои напоминают Первую мировую войну.

«Потому что так называемая окопная война, которая сейчас происходит, в принципе не предусматривает очень быстрых наступательных операций. Единственное исключение из этого – парадоксально-феноменальная харьковская операция, которая длилась, ее основная фаза всего шесть дней. Но тут сложились много факторов – и задумка этой операции, и успешность, и фарт в том числе.

Сейчас мы уже понимаем, что такого не повторится – противник готовился, готовился очень серьезно на протяжении многих месяцев закапывался. Каждый отбитый населенный пункт сейчас дается очень тяжелой ценой для нас. Потому эта наступательная операция может продолжаться и, скорее всего, будет продолжаться даже не до конца лета, а до середины осени как минимум.

Нас ждут четыре-пять месяцев подобной кампании. Она не будет быстрой, не будет стремительной… Наш противник, надо признавать, готов к разным сценариям – они все это предусмотрели и на том поле боя, которое мы имеем, очень мало места для импровизации», – заявил Березовец.