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Новости Украины

Автомобили, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в украинской армии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в соцсети.

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«Знаменитые «Бандеромобили», которых так боятся оккупанты, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных Силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!» – похвастались в ВСУ.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный похвалил переданные Киеву американские гаубицы М777, прибывшие на Украину с выгравированными на стволах надписями “Из Америки с любовью”.

«Вооружение передано в боевые подразделения, поэтому теперь оккупанты получают настоящий «джекпот» в виде трех семерок», – похвастался Залужный в соцсети.

Вместе с тем, Зеленский в Давосе признал катастрофические потери ВСУ.

По словам главы киевского режима, сейчас украинская армия теряет по 50-100 человек в день. Только во время одного ракетного удара ВКС РФ по учебному полигону “Десна” в Черниговской области погибло 87 украинскизх вояк, что были выгуждены признать в Киеве, хотя изначально уменьшили потери в 10 раз, заявляя о всего лишь 8 погибших.