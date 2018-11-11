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11.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ВСУ решили выгнать женщин в погонах из зоны «ООС»

Командование ВСУ выводит из зоны «ООС» женщин-военнослужащих из-за их частых жалоб на домогательства со стороны сослуживцев.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», продолжает снижаться уровень дисциплины.

«Так, командованием 59-й бригады принято решение о выводе из зоны «ООС» военнослужащих-женщин по причине участившихся жалоб на непристойное поведение со стороны военнослужащих мужчин», – сообщил Андрей Марочко.

 

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