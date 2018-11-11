11.11.2018, Луганск, Александр Гусар
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:
Просмотров:
В ВСУ решили выгнать женщин в погонах из зоны «ООС»
Командование ВСУ выводит из зоны «ООС» женщин-военнослужащих из-за их частых жалоб на домогательства со стороны сослуживцев.
Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Он отметил, что в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», продолжает снижаться уровень дисциплины.
«Так, командованием 59-й бригады принято решение о выводе из зоны «ООС» военнослужащих-женщин по причине участившихся жалоб на непристойное поведение со стороны военнослужащих мужчин», – сообщил Андрей Марочко.
ReCreative
Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
18:08 11 ноябряПризнание Еханурова: На сцене – дебилы, за ниточки дергают умные олигархи
17:25 11 ноябряВ Варшаве митингуют за раздел Украины между РФ, Польшей и Венгрией
17:21 11 ноябряРоссийский сенатор пообещал: Донбассу не придется ждать воссоединения 23 года
17:01 11 ноябряИдут на рекорд: Явка на выборах в ДНР перевалила за 70%
16:49 11 ноябряВ Москве задержаны участники пикета за расчленение Украины
16:44 11 ноябряВ ВСУ решили выгнать женщин в погонах из зоны «ООС»
16:42 11 ноябряЕхануров – украинцам: Пережили «святые девяностые» – не сдохнете и сейчас
16:28 11 ноябряПорошенко наблюдал, как Путин дружески потрепал Трампа
16:27 11 ноябряЛьвовские храмы канонической УПЦ разрисовали надписями про “филиал ФСБ”
16:13 11 ноябряВ Париже 10 тысяч жандармов не смогли углядеть за полуголой активисткой Femen
16:03 11 ноябряВ Германии предотвратили военный переворот
15:36 11 ноябряУсик опять не назвал Крым украинским
15:25 11 ноября«Явка на выборах в Донбассе – выше чем в других регионах России»
14:41 11 ноябряТрамп унизил Порошенко в Париже
14:35 11 ноябряКак в Одессе приблудных погромщиков поймали
14:09 11 ноябряАмериканское посольство увеличило явку на выборах в ЛДНР
13:30 11 ноябряУкраинские нацисты на «месте силы» установили языческого истукана для обрядов
13:07 11 ноябряВ ДНР и ЛНР отмечается высокая явка на выборах
12:04 11 ноябряПорошенко заблудился в Париже
11:38 11 ноябряВыборы в Донбассе: Начались украинские провокации
11:10 11 ноябряСоветник Захарченко: Бойкот выборов – игра в пользу врагов Донбасса
10:55 11 ноябряВ Донбассе начались выборы. Украина продолжает обстрелы
1:56 11 ноябряНавальный и Варламов попались на заказухе о «путинистах»
23:57 10 ноябряВесь украинский флот способен выпустить только одну ракету
23:55 10 ноябряПорошенко летит в Париж с жалобами на Путина и Донбасс
23:45 10 ноябряСанкции США против санаториев Крыма обернулись «зрадой»
23:38 10 ноябряУкраина не успеет в Евросоюз – он развалится
23:26 10 ноябряОБСЕ подтвердила обстрел ВСУшниками жилого дома в ДНР
23:18 10 ноябряНа украинском ТВ признали отсталость ВСУ по сравнению с российской армией
22:56 10 ноябряВ убийстве херсонской майданщицы Гандзюк обвинили русских
22:55 10 ноябряУкраинские радикалы ворвались на киевский автовокзал
22:25 10 ноябряМиф о «сильнейшей армии Европы» с треском провалился
22:05 10 ноябряАрмейский призыв в Киеве провален. Пропаганда не работает
21:52 10 ноябряСытый Киев не хочет на войну
20:26 10 ноябряНа российском ТВ Порошенко сравнили с фюрером – осталось обеспечить такую же кончину
20:12 10 ноябряПорошенко задолбал Польшу – попрошайничает и врёт
20:08 10 ноябряБандеровцы используют гитлеровские методы
20:06 10 ноябряУкраинский генерал наехал на фрау Меркель
19:34 10 ноябряИзвестный военкор ложится в клинику неврозов после ужасов войны в Донбассе
18:56 10 ноябряВыборы в Донбассе: История с явкой может принять неожиданный поворот
17:13 10 ноября«Дружбы с Россией не будет»: Что делать с беженцами с Украины?
16:15 10 ноябряМинет на сцене: Русскую классику превратили в извращение на сцене театра на Украине
15:59 10 ноябряНа севере ЛНР – ожесточенные бои
15:51 10 ноябряИзбирательные бюллетени в Донбассе перевели на украинский язык
13:32 10 ноябряБаза США в Крыму уже не актуальна – под американцами вся Украина
13:21 10 ноябряЗабудьте бредни о том, что «Европа разочарована в Украине»
13:02 10 ноябряГлаварь «Азова» требует вернуть нацбаты на фронт
12:35 10 ноябряПьяные Турчинов и Парубий залезли в клетку с тигром
12:24 10 ноябряОбвал гривны начнётся к новому году
12:09 10 ноябряРоссия восстанавливает завод, угробленный Порошенко
11:36 10 ноябряУ Сороса бьют тревогу – Россия хочет превратить Украину во «вторую Венгрию»
11:22 10 ноябряИслямов сохранил собственность в Крыму и кошмарит в Херсоне пророссийских татар
23:56 9 ноябряГубернатор Севастополя готов петь гимн Крыма
23:48 9 ноябряРазложение ВСУ: Каждый день – новая смерть
23:18 9 ноябряМладший дружок Ляшко покатил бочку на «кацапов», царей и Сталина
17:21 11 ноябряРоссийский сенатор пообещал: Донбассу не придется ждать воссоединения 23 года
15:36 11 ноябряУсик опять не назвал Крым украинским
23:45 10 ноябряСанкции США против санаториев Крыма обернулись «зрадой»
13:32 10 ноябряБаза США в Крыму уже не актуальна – под американцами вся Украина
12:35 10 ноябряПьяные Турчинов и Парубий залезли в клетку с тигром
12:09 10 ноябряРоссия восстанавливает завод, угробленный Порошенко
11:22 10 ноябряИслямов сохранил собственность в Крыму и кошмарит в Херсоне пророссийских татар
23:56 9 ноябряГубернатор Севастополя готов петь гимн Крыма
22:35 9 ноябряРусофоб Гордон похвалился: Его портрет – в центре Ялты
22:03 9 ноябряСекта Гордона ждёт конца России
20:56 9 ноябряАксенов в третий раз меняет мэра Симферополя: Почему это важно для Крыма
19:11 9 ноябряВ Крыму назначили нового начальника ФСБ
18:16 9 ноябряВ Европе заявили, что Крымский мост “топит” экономику Украины
17:44 9 ноября«Откажемся от Крыма – завтра встанет вопрос Закарпатья»: в Киеве боятся сдавать позиции
13:31 9 ноябряУкраинским чиновникам хотят закрыть дорогу в Крым
10:08 9 ноябряКрасный Крест в Севастополе сливал информацию минобороны Украины
23:46 8 ноябряКрымский муфтият: Меджлисовским главарям пора закатать губу
22:50 8 ноябряМеджлис нелегитимен – срок полномочий верхушки истёк
21:58 8 ноябряСША ввели санкции против «Мрии», «Нового Света» и крымских энергетиков
21:31 8 ноябряИсламов: Меджлис разворовывал деньги крымских татар
18:55 8 ноябряКрымские татары разочаровались в меджлисе – в России оказалось неплохо
18:48 8 ноябряКиев пугает Крым мощным украинским флотом
17:06 8 ноябряОвсянников не выдержал напора Аксёнова и сдал интересы Севастополя
16:29 8 ноябряГигантский медведь в небе над Ялтой известил приход России
13:03 8 ноябряУ меджлисовцев отберут незаконно присвоенную землю
9:12 8 ноябряАксенов перешел к «административному террору»
22:49 7 ноябряПравительство России: Крыму не хватает воды для развития промышленности
22:39 7 ноябряКак Россия будет спасать север Крыма от водной блокады Украины
22:21 7 ноябряВарварская добыча песка уничтожает уникальные пляжи в Крыму
21:56 7 ноябряКалининград попал под санкции из-за Крыма
21:47 7 ноябряПокупателей жилья в Ялте предупредили об опасности
21:34 7 ноябряВ Севастополе не успели завершить реконструкцию Малахова кургана к приезду министров из Москвы
21:17 7 ноябряРеализация ФЦП развития Крыма в Севастополе может быть остановлена
21:07 7 ноябряМоскве надоел севастопольский конфликт вокруг «Муссона»
15:32 7 ноябряВ Крыму сотрудники полиции пойдут под суд за избиение задержанных
15:11 7 ноябряВ Крыму чиновникам прислали конверты с неизвестным порошком
14:36 7 ноябряКиев опасается столкновений с русскими на Азове – Украина решила кошмарить Москву в западных судах
13:14 7 ноябряВ Крыму переполох: Что натворили с памятником Пушкину?
13:03 7 ноябряСемейная халтура, или Почему провалился в прокате фильм про Крымский мост
9:58 7 ноябряВ Крыму строители уничтожают уникальное природное урочище
23:20 6 ноябряРоссийские силовики вынесли предостережение адвокатам меджлиса
22:14 6 ноябряВ Крыму готовятся к новой Ялтинской конференции
22:06 6 ноябряВ Крыму на аэродроме обнаружена бомба
21:55 6 ноябряПрибыльные рынки Севастополя хотят отдать в частные руки
21:47 6 ноябряСевморпорт хотят продать Ростеху по дешевке?
21:16 6 ноябряБлогерша извинилась перед Донбассом за украинский флаг в Крыму
18:26 6 ноябряКрымская килька в томате признана лучшей в России
13:14 6 ноябряВ центре Севастополя возобновилась скандальная стройка
9:58 6 ноябряВ Севастополе обсуждают танец «кавказцев» на проезжей части
22:24 5 ноябряМнение: Выходка блогерши в Крыму – повод для запрета украинской символики в России
11:11 5 ноябряПохищенных российских военных обменяют на крымского любителя взрывчатки
11:00 5 ноябряОвсянников разжигает новый конфликт в Севастополе
10:27 5 ноябряЧтобы вызволить капитана «Норда», нужно захватить украинского депутата
10:06 5 ноябряДенисова опозорилась с обменом моряков
23:58 4 ноябряКрымчан будут давить танками – Джемилев
17:21 11 ноябряРоссийский сенатор пообещал: Донбассу не придется ждать воссоединения 23 года
17:01 11 ноябряИдут на рекорд: Явка на выборах в ДНР перевалила за 70%
16:44 11 ноябряВ ВСУ решили выгнать женщин в погонах из зоны «ООС»
15:25 11 ноября«Явка на выборах в Донбассе – выше чем в других регионах России»
14:09 11 ноябряАмериканское посольство увеличило явку на выборах в ЛДНР
13:07 11 ноябряВ ДНР и ЛНР отмечается высокая явка на выборах
11:38 11 ноябряВыборы в Донбассе: Начались украинские провокации
11:10 11 ноябряСоветник Захарченко: Бойкот выборов – игра в пользу врагов Донбасса
10:55 11 ноябряВ Донбассе начались выборы. Украина продолжает обстрелы
23:55 10 ноябряПорошенко летит в Париж с жалобами на Путина и Донбасс
23:26 10 ноябряОБСЕ подтвердила обстрел ВСУшниками жилого дома в ДНР
19:34 10 ноябряИзвестный военкор ложится в клинику неврозов после ужасов войны в Донбассе
18:56 10 ноябряВыборы в Донбассе: История с явкой может принять неожиданный поворот
17:13 10 ноября«Дружбы с Россией не будет»: Что делать с беженцами с Украины?
15:59 10 ноябряНа севере ЛНР – ожесточенные бои
15:51 10 ноябряИзбирательные бюллетени в Донбассе перевели на украинский язык
13:02 10 ноябряГлаварь «Азова» требует вернуть нацбаты на фронт
12:35 10 ноябряПьяные Турчинов и Парубий залезли в клетку с тигром
23:48 9 ноябряРазложение ВСУ: Каждый день – новая смерть
22:35 9 ноябряРусофоб Гордон похвалился: Его портрет – в центре Ялты
22:14 9 ноябряУкраинский депутат сбежал из российского телеэфира
22:03 9 ноябряСекта Гордона ждёт конца России
21:51 9 ноябряВице-парубий: После выборов в ЛДНР могут быть «страшные трагедии»
21:08 9 ноябряВ центре Донецка обстреляли здание из огнемёта
20:37 9 ноябряУкраинский суд принял скандальное решение по делу убийцы жителя Донбасса
19:46 9 ноябряМГБ ДНР рассекретило планы по срыву выборов главы Республики
17:44 9 ноября«Откажемся от Крыма – завтра встанет вопрос Закарпатья»: в Киеве боятся сдавать позиции
16:46 9 ноябряНа Донбассе украинские солдаты напоролись на смертельный клад
16:35 9 ноябряВ СБУ узнали, для чего нужны ДНР и ЛНР
15:58 9 ноябряУкраинский солдат сбежал из армии, опасаясь наказания за пьянку
15:40 9 ноябряУкраинские спецслужбы готовят провокацию в Азовском море
14:33 9 ноябряПосле гибели Захарченко Донбасс страдает не только от бандеровцев, но и роста цен
14:13 9 ноябряДонбассу нужно воссоединение с РФ, а не статус сепаратистской окраины
13:12 9 ноябряТурчинов угрожает наказать всех, кто проголосует на выборах в ЛДНР
11:50 9 ноябряВСУ планируют провокацию во время визита президента ПА НАТО
11:31 9 ноябряВ ДНР предотвратили теракт
11:16 9 ноябряВ ДНР готовятся к провокациям под выборы
2:28 9 ноября«Убийство Порошенко ничего не изменит»
0:43 9 ноябряПушилин о воссоединении с Россией: Есть более важные вопросы
0:25 9 ноябряПушилина спросили, не закончится ли “покращення” в ДНР после выборов
0:09 9 ноябряОполченец: Выборы в ДНР ознаменуются низкой явкой
23:57 8 ноябряДНР тоже готовит санкции – будет большая интрига
23:19 8 ноябряВ Москве призвали отказаться от Минских соглашений
23:14 8 ноябряМихеев: «Предательство Донбасса приведет к глубокому кризису в России»
21:58 8 ноябряСША ввели санкции против «Мрии», «Нового Света» и крымских энергетиков
21:55 8 ноябряЭкс-глава СБУ: На тайных переговорах России предложили «сливать» Донбасс поэтапно
20:22 8 ноябряВ ДНР предоставили доказательства использования ВСУ ударных дронов по гражданским объектам
19:26 8 ноября«Там есть российские войска! 100 танков! Мы имеем право стрелять первыми!»
18:12 8 ноябряКиев рискует потерять новые территории вслед за Крымом, Донбассом и Азовом
17:48 8 ноябряПрезидент Хорватии поделился с Порошенко опытом этнических чисток с прицелом на Донбасс
16:46 8 ноябряВ Донецкой области задержали мужчину, запустившего беспилотник над военной частью ВСУ
14:06 8 ноября«Нормандские партнёры» попытались навесить очередное обвинение на РФ
12:22 8 ноябряБританский полковник провоцирует ВСУ на продвижение вперед
11:23 8 ноябряВСУ поливают гражданские объекты Донбасса зажигательными смесями
8:35 8 ноябряЛегендарная «Седьмая Славянская» бригада празднует свою годовщину
18:08 11 ноябряПризнание Еханурова: На сцене – дебилы, за ниточки дергают умные олигархи
17:25 11 ноябряВ Варшаве митингуют за раздел Украины между РФ, Польшей и Венгрией
17:21 11 ноябряРоссийский сенатор пообещал: Донбассу не придется ждать воссоединения 23 года
17:01 11 ноябряИдут на рекорд: Явка на выборах в ДНР перевалила за 70%
16:49 11 ноябряВ Москве задержаны участники пикета за расчленение Украины
16:44 11 ноябряВ ВСУ решили выгнать женщин в погонах из зоны «ООС»
16:42 11 ноябряЕхануров – украинцам: Пережили «святые девяностые» – не сдохнете и сейчас
16:28 11 ноябряПорошенко наблюдал, как Путин дружески потрепал Трампа
16:27 11 ноябряЛьвовские храмы канонической УПЦ разрисовали надписями про “филиал ФСБ”
16:13 11 ноябряВ Париже 10 тысяч жандармов не смогли углядеть за полуголой активисткой Femen
16:03 11 ноябряВ Германии предотвратили военный переворот
15:36 11 ноябряУсик опять не назвал Крым украинским
15:25 11 ноября«Явка на выборах в Донбассе – выше чем в других регионах России»
14:41 11 ноябряТрамп унизил Порошенко в Париже
14:35 11 ноябряКак в Одессе приблудных погромщиков поймали
14:09 11 ноябряАмериканское посольство увеличило явку на выборах в ЛДНР
13:30 11 ноябряУкраинские нацисты на «месте силы» установили языческого истукана для обрядов
12:04 11 ноябряПорошенко заблудился в Париже
11:10 11 ноябряСоветник Захарченко: Бойкот выборов – игра в пользу врагов Донбасса
10:55 11 ноябряВ Донбассе начались выборы. Украина продолжает обстрелы
23:57 10 ноябряВесь украинский флот способен выпустить только одну ракету
23:55 10 ноябряПорошенко летит в Париж с жалобами на Путина и Донбасс
23:45 10 ноябряСанкции США против санаториев Крыма обернулись «зрадой»
23:38 10 ноябряУкраина не успеет в Евросоюз – он развалится
23:26 10 ноябряОБСЕ подтвердила обстрел ВСУшниками жилого дома в ДНР
23:18 10 ноябряНа украинском ТВ признали отсталость ВСУ по сравнению с российской армией
22:56 10 ноябряВ убийстве херсонской майданщицы Гандзюк обвинили русских
22:55 10 ноябряУкраинские радикалы ворвались на киевский автовокзал
22:25 10 ноябряМиф о «сильнейшей армии Европы» с треском провалился
22:05 10 ноябряАрмейский призыв в Киеве провален. Пропаганда не работает
21:52 10 ноябряСытый Киев не хочет на войну
20:26 10 ноябряНа российском ТВ Порошенко сравнили с фюрером – осталось обеспечить такую же кончину
20:12 10 ноябряПорошенко задолбал Польшу – попрошайничает и врёт
20:08 10 ноябряБандеровцы используют гитлеровские методы
20:06 10 ноябряУкраинский генерал наехал на фрау Меркель
17:13 10 ноября«Дружбы с Россией не будет»: Что делать с беженцами с Украины?
16:15 10 ноябряМинет на сцене: Русскую классику превратили в извращение на сцене театра на Украине
15:59 10 ноябряНа севере ЛНР – ожесточенные бои
13:32 10 ноябряБаза США в Крыму уже не актуальна – под американцами вся Украина
13:21 10 ноябряЗабудьте бредни о том, что «Европа разочарована в Украине»
13:02 10 ноябряГлаварь «Азова» требует вернуть нацбаты на фронт
12:35 10 ноябряПьяные Турчинов и Парубий залезли в клетку с тигром
12:24 10 ноябряОбвал гривны начнётся к новому году
11:36 10 ноябряУ Сороса бьют тревогу – Россия хочет превратить Украину во «вторую Венгрию»
23:48 9 ноябряРазложение ВСУ: Каждый день – новая смерть
23:18 9 ноябряМладший дружок Ляшко покатил бочку на «кацапов», царей и Сталина
22:54 9 ноябряУкраинская депутатша рассказала, как ей вставляли палки
22:35 9 ноябряРусофоб Гордон похвалился: Его портрет – в центре Ялты
22:14 9 ноябряУкраинский депутат сбежал из российского телеэфира
22:03 9 ноябряСекта Гордона ждёт конца России
21:51 9 ноябряВице-парубий: После выборов в ЛДНР могут быть «страшные трагедии»
21:44 9 ноябряОборотень из Днепропетровска похвалился уничтожением русских школ
20:58 9 ноябряЕврокомиссар отчитал Украину за невыполнение финансовых обязательств
20:50 9 ноябряЮго-востоку хотят подсунуть “единого” Рабиновича в вышиванке
20:45 9 ноябряНа Украине мельчают суммы взяток – прокурора поймали на штуке баксов
17:25 11 ноябряВ Варшаве митингуют за раздел Украины между РФ, Польшей и Венгрией
17:21 11 ноябряРоссийский сенатор пообещал: Донбассу не придется ждать воссоединения 23 года
16:49 11 ноябряВ Москве задержаны участники пикета за расчленение Украины
16:28 11 ноябряПорошенко наблюдал, как Путин дружески потрепал Трампа
15:36 11 ноябряУсик опять не назвал Крым украинским
14:09 11 ноябряАмериканское посольство увеличило явку на выборах в ЛДНР
1:56 11 ноябряНавальный и Варламов попались на заказухе о «путинистах»
23:57 10 ноябряВесь украинский флот способен выпустить только одну ракету
23:45 10 ноябряСанкции США против санаториев Крыма обернулись «зрадой»
17:13 10 ноября«Дружбы с Россией не будет»: Что делать с беженцами с Украины?
13:32 10 ноябряБаза США в Крыму уже не актуальна – под американцами вся Украина
12:35 10 ноябряПьяные Турчинов и Парубий залезли в клетку с тигром
12:09 10 ноябряРоссия восстанавливает завод, угробленный Порошенко
11:36 10 ноябряУ Сороса бьют тревогу – Россия хочет превратить Украину во «вторую Венгрию»
11:22 10 ноябряИслямов сохранил собственность в Крыму и кошмарит в Херсоне пророссийских татар
23:56 9 ноябряГубернатор Севастополя готов петь гимн Крыма
22:35 9 ноябряРусофоб Гордон похвалился: Его портрет – в центре Ялты
22:14 9 ноябряУкраинский депутат сбежал из российского телеэфира
22:03 9 ноябряСекта Гордона ждёт конца России
20:56 9 ноябряАксенов в третий раз меняет мэра Симферополя: Почему это важно для Крыма
18:58 9 ноябряМоскве советуют вмешаться в драку армян с белорусами
18:44 9 ноябряНа российском ТВ спорят, нужно ли топить украинские корабли
17:57 9 ноябряУкраина по гитлеровски узаконивает расширение зоны пиратства на море
17:30 9 ноябряВ Киеве беспокоятся, что не доживут до того времени, когда Россия развалится от санкций
17:20 9 ноябряАгенты ГРУ во главе с Путиным навели шороху в Лондоне
16:35 9 ноябряВ СБУ узнали, для чего нужны ДНР и ЛНР
15:23 9 ноябряРоссию пристыдили за провал на Украине – учитесь у венгров!
14:41 9 ноябряФейковый посол Украины разыграл мэра Севастополя
14:13 9 ноябряДонбассу нужно воссоединение с РФ, а не статус сепаратистской окраины
13:55 9 ноябряОдессит опроверг самоуспокоительную ахинею московского эксперта
13:06 9 ноябряЖириновский обнаружил заразные бациллы на лысой башке Ковтуна
12:19 9 ноябряУкраинский генерал рассказал о планах вместе с НАТО атаковать Россию
10:54 9 ноябряВ Киеве опасаются отказа Европы от российского газа
10:24 9 ноябряУкраинские майданщики станут грузинскими бомжами
10:08 9 ноябряКрасный Крест в Севастополе сливал информацию минобороны Украины
10:00 9 ноябряГде зарыли Скрипаля?
8:54 9 ноябряРоссия отрезает Мариуполь
2:28 9 ноября«Убийство Порошенко ничего не изменит»
0:43 9 ноябряПушилин о воссоединении с Россией: Есть более важные вопросы
23:46 8 ноябряКрымский муфтият: Меджлисовским главарям пора закатать губу
23:28 8 ноябряДаже «ястребы» в Москве до сих пор не разглядели войск США на Украине
23:14 8 ноябряМихеев: «Предательство Донбасса приведет к глубокому кризису в России»
22:57 8 ноябряСергей Михеев: «Хитрый план» оказался ошибочным бездействием
22:50 8 ноябряМеджлис нелегитимен – срок полномочий верхушки истёк
21:58 8 ноябряСША ввели санкции против «Мрии», «Нового Света» и крымских энергетиков
21:55 8 ноябряЭкс-глава СБУ: На тайных переговорах России предложили «сливать» Донбасс поэтапно
21:31 8 ноябряИсламов: Меджлис разворовывал деньги крымских татар
19:54 8 ноябряООН признала страны Латвию и Литву лидерами по дискриминации русских в Европе
19:44 8 ноябряЗапад начал “прессовать” русские организации, используя Украину как повод
18:55 8 ноябряКрымские татары разочаровались в меджлисе – в России оказалось неплохо
18:48 8 ноябряКиев пугает Крым мощным украинским флотом
18:35 8 ноябряИз соцсетей исчезнут фото российских военных
18:12 8 ноябряКиев рискует потерять новые территории вслед за Крымом, Донбассом и Азовом
17:38 8 ноябряУкраина пошла в морское наступление
17:06 8 ноябряОвсянников не выдержал напора Аксёнова и сдал интересы Севастополя
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.