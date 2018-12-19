19.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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В ВСУ займутся профилактикой самоубийств

В ВСУ разработали ряд мер, направленных на предотвращение суицида среди военнослужащих.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в рядах ВСУ по-прежнему не уменьшается количество самоубийств военнослужащих, находящихся в зоне «ООС».

«Проблема достигла таких масштабов, что руководство штаба «ООС» приняло решение о проведении ряда профилактических мероприятий, направленных на предотвращение суицидов среди личного состава подчиненных частей и соединений», – рассказал Яков Осадчий.

По его информации, до 23 декабря командирам ВСУ отдан приказ провести анализ причин и обстоятельств совершения самоубийств, до 30 декабря – привлечь к работе с военнослужащими, входящими в группу риска, психологов, и к 5 января – провести ряд мероприятий по профилактике данной проблемы.

«Основными факторами, толкающими украинских солдат на самоубийства, являются отсутствие мотивации выполнять преступные приказы по обстрелу мирных жителей, объектов гражданской инфраструктуры и социально значимых объектов, а также полное непонимание смысла и цели затянувшегося вооруженного конфликта», – добавил начальник пресс-службы ЛНР.

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