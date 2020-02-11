В Ялте и Евпатории ищут лакомые места для реновации

11.02.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Власти Крыма изучают возможность реновации по примеру Москвы на некоторых территориях, в частности, в Ялте и Евпатории.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил вице-премьер Республики Крым, бывший владелец строительной компании «Интерстрой» Евгений Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, в Москве застройщики компенсируют затраты на расселение жильцов аварийных домов за счет высокой стоимости оставшихся после расселения площадей.

«Столица – это не совсем показатель. Там у них введены определенные поблажки с точки зрения того, что деньги исключительно столичные. Москва – это не дотационный регион и они своими деньгами в праве распоряжаться так, как им угодно…

Мы сейчас ведем колоссальную работу и по формированию опорных площадок для строительства, сейчас рассматриваем гипотетические варианты некоторых реновационных территорий на территории республики. Но это пока просто мысли в связи с тем, что задан этот тренд. Пока просто считаем, подбираем вообще возможно ли, применимо ли это на территории Республики Крым.

Пригласили специалистов, профильный институт правительства Москвы, кто занимался реновацией. Сейчас подбирают на примере, условно говоря, Ялты, Евпатории, ищем площадки, смотрим, где действительно избыток аварийного жилья, отсутствуют коммуникации, и мы понимаем, чтобы улучшить то или иное городское пространство, единственный путь – это реновация.

Вот, сейчас мы считаем – самое главное, чтобы была там экономика. Потому что в Москве реновация поехала только из-за того, что там есть довольно высокая стоимость квадратного метра. Где в квадратный метр можно заложить все эти переселения, расселения, ремонты. Пытаемся тоже примерить, но пока это все такая перспектива», – заявил Кабанов.

Ранее эксперт по развитию жилищного строительства Юлия Смирнова (экс-менеджер компании «Парангон» Павла Лебедева) заверила, что у Севастополя есть возможности для роста населения за счет сноса аварийного и ветхого жилья и застройки этой территории высотками. Также на заседании Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, которое состоялось в Алуште, глава комитета Галина Хованская назвала актуальным для Крыма вопрос реновации жилья.