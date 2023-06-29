В Закарпатье харьковчанин избил местного за замечание о русском языке

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Перебравшийся в Мукачево на Закарпатье харьковчанин избил прохожего, поскольку тот сделал ему замечание относительно «языка, на котором он разговаривает».

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на закарпатскую полицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 11 июня 29-летний житель Харькова, временно проживающий в Мукачево, избил прохожего, потому что тот сделал ему замечание относительно языка, на котором он разговаривает. Примечательно, что во всех местных СМИ не уточняется, на каком языке говорил нападавший, однако в украинских пабликах однозначно указывают, что по-русски.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Закарпатье, в результате ряда принятых мер, полицейские отыскали нападавшего. Им оказался 29-летний житель Харькова, временно проживающий в райцентре.

Дознаватели уже сообщили фигуранту о подозрении в преступлении. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Дело с обвинительным актом дознаватели уже направили для судебного разбирательства. За содеянное фигуранту грозит до 5 лет ограничения свободы.

В украинских тг-каналах уже требуют сделать «деанон» нападавшего. Пока что бандеровцам удалось выяснить лишь его фамилию – Касьянов.