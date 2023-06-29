В Закарпатье харьковчанин избил местного за замечание о русском языке

Тарас Стрельцов .  
29.06.2023 21:41
  (Мск) , Ужгород
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Дзен, Закарпатье, Мова, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина


Перебравшийся в Мукачево на Закарпатье харьковчанин избил прохожего, поскольку тот сделал ему замечание относительно «языка, на котором он разговаривает».

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на закарпатскую полицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перебравшийся в Мукачево на Закарпатье харьковчанин избил прохожего, поскольку тот сделал ему замечание относительно...

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Так, 11 июня 29-летний житель Харькова, временно проживающий в Мукачево, избил прохожего, потому что тот сделал ему замечание относительно языка, на котором он разговаривает. Примечательно, что во всех местных СМИ не уточняется, на каком языке говорил нападавший, однако в украинских пабликах однозначно указывают, что по-русски.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Закарпатье, в результате ряда принятых мер, полицейские отыскали нападавшего. Им оказался 29-летний житель Харькова, временно проживающий в райцентре.

Дознаватели уже сообщили фигуранту о подозрении в преступлении. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Дело с обвинительным актом дознаватели уже направили для судебного разбирательства. За содеянное фигуранту грозит до 5 лет ограничения свободы.

В украинских тг-каналах уже требуют сделать «деанон» нападавшего. Пока что бандеровцам удалось выяснить лишь его фамилию – Касьянов.

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