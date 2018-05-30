30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, социальные протесты, Украина, Финансы, Экономика, Энергетика

В Запорожье из-за долгов массово увольняются энергетики


Работники Запорожоблэнерго пикетируют Запорожский титано-магниевый комбинат с требованием выплатить долг в размере 639 млн грн, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила председатель областной профсоюзной организации Елена Ковальчук из-за долгов по зарплате уже уволились более 1600 работников облэнерго.

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«Это самый большой должник. При этом весь долг ПАО Запорожоблэнерго перед ГП Энергорынок, через который к энергокомпании применяется нулевой алгоритм, который лишает ее средств даже для выплаты заработной платы, на ту же дату составляет 937 млн грн, — отметила Ковальчук в интервью “Укринформу”.

Остаток долга — 304 млн грн — составляет задолженность по выплате заработной платы перед работниками облэнерго.

«Есть 8 судебных дел. ЗТМК не хочет отдавать долг. Имеем надежду, что отдаст в судебном порядке. Свыше 1600 работников Облэнерго уже уволились», — подчеркнула Ковальчук.

Она отметила, что отключить электроэнергию предприятию невозможно из-за того, что у него есть экологическая броня. «Сейчас проводится экспертиза, которая даст ответ на вопрос, до какого уровня мы можем снизить энергоснабжение», — добавила она.

Митингующие говорят, что готовы разбивать палатки под НКРЭКУ и жить в них до тех пор, пока национальный регулятор не соберется и не рассмотрит вопрос о реструктуризации долга Запорожоблэнерго перед Энергорынком.

Кроме того, долги за электроэнергию имеет госпредприятие Кремнийполимер.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей Запорожская АЭС. Вмешательство повлекло утечку информации с ограниченным доступом ЗАЭС.

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